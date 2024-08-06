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Рахманович перейдёт в команду из Саудовской Аравии

вчера, 17:57

Полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии. Это подтвердил агент игрока Младен Ратковица.

Это действительно так, Рахманович может покинуть «Крылья» в летнее трансферное окно. У него есть предложение от клуба из Саудовской Аравии. Но существует определенный механизм, согласно которому работают трансферы в этой стране. Бюджет клуба должен быть одобрен министерством спорта, и мы ждем, когда этот вопрос будет улажен. Если они дадут «зеленый свет», переход состоится, если нет — это будет невозможно. Клубы между собой уже все согласовали, Рахманович также утвердил свой контракт.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 20:42
Это хорошо или плохо, покажет время..
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:03
Круговорот крепостных в Саудовскую Аравию ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:34
Агент уже потирает ручки
Гость
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