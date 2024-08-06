Рахманович перейдёт в команду из Саудовской Аравии

Полузащитник «Крыльев Советов» близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии. Это подтвердил агент игрока Младен Ратковица.

Это действительно так, Рахманович может покинуть «Крылья» в летнее трансферное окно. У него есть предложение от клуба из Саудовской Аравии. Но существует определенный механизм, согласно которому работают трансферы в этой стране. Бюджет клуба должен быть одобрен министерством спорта, и мы ждем, когда этот вопрос будет улажен. Если они дадут «зеленый свет», переход состоится, если нет — это будет невозможно. Клубы между собой уже все согласовали, Рахманович также утвердил свой контракт.