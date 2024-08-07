УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату

УЕФА принял решение дисквалифицировать на один ближайший матч сборной Испании полузащитника «Манчестер Сити» Родри и нападающего «Милана» Альваро Морату за «нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для высказываний неспортивного характера» и за то, что они «нанесли ущерб репутации такого вида спорта, как футбол, и УЕФА в частности».
Напомним, футболисты скандировали «Гибралтар — это Испания» во время празднования победы в чемпионате Европы.
Они глобус 2 раза видели...и то по телевизору....
Если они в следующий раз скажут "Мадагаскар - это Финляндия" их опять дисквалифицируют ???
Они глобус 2 раза видели...и то по телевизору....
Если они в следующий раз скажут "Мадагаскар - это Финляндия" их опять дисквалифицируют ???