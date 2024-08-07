УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату

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вчера, 14:14

УЕФА принял решение дисквалифицировать на один ближайший матч сборной Испании полузащитника «Манчестер Сити» и нападающего «Милана» за «нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для высказываний неспортивного характера» и за то, что они «нанесли ущерб репутации такого вида спорта, как футбол, и УЕФА в частности».

Напомним, футболисты скандировали «Гибралтар — это Испания» во время празднования победы в чемпионате Европы.