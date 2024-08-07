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УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату

вчера, 14:14

УЕФА принял решение дисквалифицировать на один ближайший матч сборной Испании полузащитника «Манчестер Сити» Родри и нападающего «Милана» Альваро Морату за «нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для высказываний неспортивного характера» и за то, что они «нанесли ущерб репутации такого вида спорта, как футбол, и УЕФА в частности».

Напомним, футболисты скандировали «Гибралтар — это Испания» во время празднования победы в чемпионате Европы.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:02
Они футболисты...а не географы....
Они глобус 2 раза видели...и то по телевизору....
Если они в следующий раз скажут "Мадагаскар - это Финляндия" их опять дисквалифицируют ???
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 17:31
УЕФА делает для "галочки", а им от такого наказания им не холодно, не жарко.
EIIiada
EIIiada
вчера в 15:30
Надеюсь, это не повлияет на ЗМ Родри. Полузащитник МС главный претендент
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:47
На Гибралтаре обезьянки красивые
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:37
Типа спорт вне политики? Ау, Россия, ты где?
rjyh42gkf7b2
rjyh42gkf7b2
вчера в 14:21
Правильное решение,нужно ослабить Испанию перед финалом с Францией,обычно так поступал Меська
drug01
drug01
вчера в 14:19
Вот такой футбол вне политики!
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