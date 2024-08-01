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Основной нападающий «Факела» дисквалифицирован

вчера, 15:00

Нападающий «Факела» Евгений Марков получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в игре второго тура РПЛ против «Акрона». Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Марков выступил по видеосвязи, также в заседании принял участие юрист «Факела». Футболист объяснил, что хотел сыграть в мяч, но в этот момент соперник выбил, и получилось так, что нога у него пошла мимо мяча и попала по ноге игрока «Акрона». Чем отличаются такие случаи? Допустим, у Фомина был наступ, ему некуда было девать свою ногу. А здесь Марков, промахнувшись, ударил прямой ногой с открытыми шипами ногу соперника. То есть здесь нарушение пожёстче. Таким образом, наказание – две игры дисквалификации чемпионата России реально. У Фомина тоже было две игры, но одна – условно. Марков согласился, что это был удар.

Ранее были озвучены результаты заседания ЭСК РФС.

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Хиромант
Хиромант ответ csp7t6d6f2fc (раскрыть)
вчера в 20:02
- Одним больше, одним меньше - да без разницы. Г Тренер с командой "дурака валяли" все летние сборы... "Закрытые" тренировки... "Закрытые" контрольные матчи... Состав оглашать нельзя! Запасные - вообще Штирлицы! От КОГО и ЧТО вы пытались скрыть? "Крутые" наработки в тактике и технике? "Крутую" стратегию в борьбе за выживание? Или "полный расслабон" под южным горячем солнцем???
- Первые матчи - всё показали! Три матча - три поражения!!! Игры - никакой! Желание победить, и порадовать болельщиков - отсутствует напрочь! Что тут скажешь... Добро пожаловать в ПерДив! На фига стадион строили...
2bh457e5jvfh
2bh457e5jvfh
вчера в 15:40
Играл бы он в спартаке или цска, никто про Маркова даже и не вспомнил за такое нарушение.
shlomo
shlomo
вчера в 15:19
Потеря для Факела, да еще на два матча....
csp7t6d6f2fc
csp7t6d6f2fc
вчера в 15:11
Тяжело теперь прейдется Факелу
Гость
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