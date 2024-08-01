Основной нападающий «Факела» дисквалифицирован

Нападающий «Факела» получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в игре второго тура РПЛ против «Акрона». Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС .

Марков выступил по видеосвязи, также в заседании принял участие юрист «Факела». Футболист объяснил, что хотел сыграть в мяч, но в этот момент соперник выбил, и получилось так, что нога у него пошла мимо мяча и попала по ноге игрока «Акрона». Чем отличаются такие случаи? Допустим, у Фомина был наступ, ему некуда было девать свою ногу. А здесь Марков, промахнувшись, ударил прямой ногой с открытыми шипами ногу соперника. То есть здесь нарушение пожёстче. Таким образом, наказание – две игры дисквалификации чемпионата России реально. У Фомина тоже было две игры, но одна – условно. Марков согласился, что это был удар.