Правительство Канады не будет платить отстранённым членам женской сборной

Министр спорта Канады Карла Кволтру сообщила, что отстранённые члены женской сборной по футболу не получат выплат от правительства.
Это абсолютно несправедливо по отношению к [непричастным] канадским футболисткам и командам-соперникам. Это подрывает саму суть игры.
Учитывая, что женская сборная получает финансирование от Sport Canada, мы приостанавливаем выплаты в отношении дисквалифицированных лиц Канадской футбольной ассоциации на срок санкций от ФИФА.
Но правило есть правило.
Но правило есть правило.