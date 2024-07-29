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Правительство Канады не будет платить отстранённым членам женской сборной

вчера, 09:57

Министр спорта Канады Карла Кволтру сообщила, что отстранённые члены женской сборной по футболу не получат выплат от правительства.

Это абсолютно несправедливо по отношению к [непричастным] канадским футболисткам и командам-соперникам. Это подрывает саму суть игры.

Учитывая, что женская сборная получает финансирование от Sport Canada, мы приостанавливаем выплаты в отношении дисквалифицированных лиц Канадской футбольной ассоциации на срок санкций от ФИФА.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 18:48
Про "члены женской сборной" хорошо звучит. Актуально так, толерантненько
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:42
Например, как планировалось нападение на Беларусь
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:27
Это чисто канадская проблема
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 10:25
Правильно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:18
Сама ситуация смешная)) вот что там можно было подглядеть?)) ну бред же...
Но правило есть правило.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:13
Но это на усмотрение федерации .
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