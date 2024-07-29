Правительство Канады не будет платить отстранённым членам женской сборной

Министр спорта Канады Карла Кволтру сообщила, что отстранённые члены женской сборной по футболу не получат выплат от правительства.

Это абсолютно несправедливо по отношению к [непричастным] канадским футболисткам и командам-соперникам. Это подрывает саму суть игры.