«Бордо» будет играть в 4-м дивизионе

«Бордо», который ранее лишился профессионального статуса и был переведён в 3-й дивизион, вновь понижен в классе.
Команда будет выступать в 4-м дивизионе. На сегодняшних слушаниях в финансовой комиссии Федерации футбола Франции «жирондинцы» пытались выступить против дополнительного понижения в классе, но решение осталось в силе. Клуб имеет право подать апелляцию в Олимпийский комитет Франции.
1. хорошая новость. Бордо не расформирован. это удалось избежать!
2. плохая новость. владелец клуба остается на посту.
именно Жерар Лопес виновник падения клубам.
жаль болельщиков.
1. хорошая новость. Бордо не расформирован. это удалось избежать!
2. плохая новость. владелец клуба остается на посту.
именно Жерар Лопес виновник падения клубам.
жаль болельщиков.