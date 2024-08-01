«Бордо» будет играть в 4-м дивизионе

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вчера, 20:16

«Бордо», который ранее лишился профессионального статуса и был переведён в 3-й дивизион, вновь понижен в классе.

Команда будет выступать в 4-м дивизионе. На сегодняшних слушаниях в финансовой комиссии Федерации футбола Франции «жирондинцы» пытались выступить против дополнительного понижения в классе, но решение осталось в силе. Клуб имеет право подать апелляцию в Олимпийский комитет Франции.