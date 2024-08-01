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«Бордо» будет играть в 4-м дивизионе

вчера, 20:16

«Бордо», который ранее лишился профессионального статуса и был переведён в 3-й дивизион, вновь понижен в классе.

Команда будет выступать в 4-м дивизионе. На сегодняшних слушаниях в финансовой комиссии Федерации футбола Франции «жирондинцы» пытались выступить против дополнительного понижения в классе, но решение осталось в силе. Клуб имеет право подать апелляцию в Олимпийский комитет Франции.

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Перевод с fff.fr Фото: ФК «Бордо»
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:04
Свалилось Бардо ниже некуда ,один из старейших клубов Франции !!!
112910415
112910415
сегодня в 05:22
интересный клуб с большой историей ...
не пропадёт, вернётся постепенно !
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:53
Мною самый уважаемый клуб Бордо.Надеюсь возродится и появится второй Ален Жирес.
R B
R B ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 22:53
Вернется в высшую лигу и через 11 лет станет чемпионом Франции.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:48
из этого , так понимаю, есть 2 новости.
1. хорошая новость. Бордо не расформирован. это удалось избежать!
2. плохая новость. владелец клуба остается на посту.
именно Жерар Лопес виновник падения клубам.
жаль болельщиков.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 21:39
Некогда великий клуб Жиресса и Тиганы пропал . Но вино у них классное.. ☝️
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:11
Жалб когда то славный клуб
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:05
Да, футбольная судьба у "Бордо" сложилась ещё хуже, чем у московского "Торпедо"... Тоже один из старейших и известных футбольных европейских клубов, шестикратный чемпион Франции. И вот, надо же...скатились аж в 4-ю лигу и потеряли профессиональный статус... Хотелось бы, чтобы этот интересный и самобытный французский клуб когда-нибудь возродился вновь...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:39
Видно кому то показалось мало первоначального наказания , решили "добить"...
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