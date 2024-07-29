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В Канаде обжаловали решение ФИФА о снятии 6 очков с женской сборной

вчера, 19:40

Канадский олимпийский комитет и ассоциация футбола страны подали апелляцию на решение ФИФА о снятии шести очков с женской сборной на Олимпиаде 2024 года.

Как отмечается, она основана на несоразмерности санкции, которая, по мнению организаций, несправедливо наказывает спортсменов за действия, в которых они не принимали участия, и выходит далеко за рамки восстановления справедливости в матче с Новой Зеландией. Апелляция была подана в специальный трибунал Спортивного арбитражного суда в Париже для Олимпийских игр, что позволяет рассматривать дела в ускоренном порядке во время турнира.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:01
Во время тренировки женской олимпийской сборной Новой Зеландии тренер канадцев запустил дрон. Их обвинили в слежке за тренировкой зеландцев.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:35
Я что-то пропустил?
За что их наказали?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:01
Посмотрим что из этого получится. Наврядли что-то координально изменится.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:48
Если в ускоренном режиме , то могут ещё добавить...)
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