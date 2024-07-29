В Канаде обжаловали решение ФИФА о снятии 6 очков с женской сборной

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вчера, 19:40

Канадский олимпийский комитет и ассоциация футбола страны подали апелляцию на решение ФИФА о снятии шести очков с женской сборной на Олимпиаде 2024 года.

Как отмечается, она основана на несоразмерности санкции, которая, по мнению организаций, несправедливо наказывает спортсменов за действия, в которых они не принимали участия, и выходит далеко за рамки восстановления справедливости в матче с Новой Зеландией. Апелляция была подана в специальный трибунал Спортивного арбитражного суда в Париже для Олимпийских игр, что позволяет рассматривать дела в ускоренном порядке во время турнира.