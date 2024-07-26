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Погба: «Моя семья, вера, друзья и фанаты поддерживают меня»

вчера, 10:24

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о своём состоянии после того, как спортивный антидопинговый орган Италии дисквалифицировал его на четыре года.

Трудно быть полностью честным. Футбол был частью моей жизни столько, сколько я себя помню. Однако у меня есть моя семья, моя вера, мои друзья и мои фанаты, которые меня поддерживают, что облегчает задачу. Всё будет хорошо.

Погба и его команда юристов отрицают намеренное нарушение, утверждая, что он непреднамеренно принял в августе прошлого года запрещённое вещество, которое, как сообщалось, повышает уровень тестостерона. Футболист и его адвокаты решили подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд:

Я сосредоточен на том, чтобы оставаться в форме и с нетерпением ждать апелляции.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:44
Жена от него уйдет ради денег она была сним
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:43
Клоун лучше бы ты не сидел на допинге
lotsman
lotsman
вчера в 12:49
Может он повышал тестостерон для других целей, не для футбола.)
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:07
Сам загубил свою карьеру . А жаль, классный игрок .
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:37
Крутейший игрок!.. Жаль, что так вышло
2z42hr382z9f
2z42hr382z9f
вчера в 11:19
Ждём возвращения Поля на поле
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:17
Ну все футбол для него уже закрыт... остались лишь воспоминания.
John 5mith
John 5mith
вчера в 10:44
Лет 15 назад Марко Борьелло из Милана так и отмазался. Мол запрещенная бяка в его организм впиталась через писю, из подруги.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 10:41
Мне понравилось видео как его сокрушил Магуайер, от которого не защищает никакая вера и молитва.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:30, ред.
Жена Погба походу должна стать основным свидетелем по этому делу и очень доходчиво, на ярких примерах, доказать судьям, что у Поля плохо стояла пися и он принимал тестостерон не с целью улучшения футбольных качеств, а во благо сохранения семьи и удовлетворения похоти, ненасытной, супруги!
Свободу чернокожему брату - гомосапиенсу!
Гость
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