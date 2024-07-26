Погба: «Моя семья, вера, друзья и фанаты поддерживают меня»

1721978648

вчера, 10:24

Полузащитник «Ювентуса» рассказал о своём состоянии после того, как спортивный антидопинговый орган Италии дисквалифицировал его на четыре года.

Трудно быть полностью честным. Футбол был частью моей жизни столько, сколько я себя помню. Однако у меня есть моя семья, моя вера, мои друзья и мои фанаты, которые меня поддерживают, что облегчает задачу. Всё будет хорошо.

Погба и его команда юристов отрицают намеренное нарушение, утверждая, что он непреднамеренно принял в августе прошлого года запрещённое вещество, которое, как сообщалось, повышает уровень тестостерона. Футболист и его адвокаты решили подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд: