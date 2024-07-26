Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рассказал о своём состоянии после того, как спортивный антидопинговый орган Италии дисквалифицировал его на четыре года.
Трудно быть полностью честным. Футбол был частью моей жизни столько, сколько я себя помню. Однако у меня есть моя семья, моя вера, мои друзья и мои фанаты, которые меня поддерживают, что облегчает задачу. Всё будет хорошо.
Погба и его команда юристов отрицают намеренное нарушение, утверждая, что он непреднамеренно принял в августе прошлого года запрещённое вещество, которое, как сообщалось, повышает уровень тестостерона. Футболист и его адвокаты решили подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд:
Я сосредоточен на том, чтобы оставаться в форме и с нетерпением ждать апелляции.
Свободу чернокожему брату - гомосапиенсу!
Свободу чернокожему брату - гомосапиенсу!