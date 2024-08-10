«Бавария» приняла условия «Манчестер Юнайтед» по де Лигту

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт перейдёт в «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, немецкий клуб принял условия манкунианцев. Сумма сделки составит 45 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов. Выплата будет произведена в течение трёх лет. Игрок подпишет контракт на 5 лет с возможностью продления на один год.
Но не рад)))
даже приход Эшворта с его хваленой аналитической системой не остановил оранжевую экспансию....
Тен Хаг продолжает набирать аяксидов
Но не рад)))
даже приход Эшворта с его хваленой аналитической системой не остановил оранжевую экспансию....
Тен Хаг продолжает набирать аяксидов
Или же он просто сторонний наблюдатель, как Мурад Мусаев в Краснодаре?
Мне кажется, что Компани ещё не созрел для топового клуба.
Буду рад ошибиться, все-таки это Бавария...
Или же он просто сторонний наблюдатель, как Мурад Мусаев в Краснодаре?
Мне кажется, что Компани ещё не созрел для топового клуба.
Буду рад ошибиться, все-таки это Бавария...