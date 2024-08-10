«Бавария» приняла условия «Манчестер Юнайтед» по де Лигту

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вчера, 18:47

Защитник «Баварии» перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, немецкий клуб принял условия манкунианцев. Сумма сделки составит 45 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов. Выплата будет произведена в течение трёх лет. Игрок подпишет контракт на 5 лет с возможностью продления на один год.