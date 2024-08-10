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«Бавария» приняла условия «Манчестер Юнайтед» по де Лигту

вчера, 18:47

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, немецкий клуб принял условия манкунианцев. Сумма сделки составит 45 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов. Выплата будет произведена в течение трёх лет. Игрок подпишет контракт на 5 лет с возможностью продления на один год.

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Все комментарии
DEIVID_123
DEIVID_123
вчера в 20:54
По мне, голландец лучше и Упамекано, и тем более второсортного корейца, игрока одного сезона вместе с Наполи. Просто, видимо, он единственный дорогой актив в обороне.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:40
Теперь будем ждать официальную новость.
Но не рад)))
даже приход Эшворта с его хваленой аналитической системой не остановил оранжевую экспансию....
Тен Хаг продолжает набирать аяксидов
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:27
Круто - в рассрочку!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:01
Интересно, а Венсан Компани принимает участие в трансферах?
Или же он просто сторонний наблюдатель, как Мурад Мусаев в Краснодаре?
Мне кажется, что Компани ещё не созрел для топового клуба.
Буду рад ошибиться, все-таки это Бавария...
shlomo
shlomo
вчера в 18:52
Для МЮ это хорошее приобретение...
6wpenftdm558
6wpenftdm558
вчера в 18:50
Переход Маттейса де Лигта из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед» является важным шагом для укрепления обороны английского клуба. Де Лигт обладает выдающимися лидерскими качествами и опытом выступлений на высоком уровне, что делает его ключевым игроком в оборонительных построениях «Юнайтед». Тен Хаг, который уже работал с де Лигтом в «Аяксе», уверен в его способности адаптироваться к требованиям Премьер-лиги.
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