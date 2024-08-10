Гвардиола высказался о возможном поиске нападающего для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал комментарий касательно возможного поиска нового нападающего.
До конца трансферного окна определим, нужен ли нам нападающий на подмену для Холанда. Эрлинг не будет играть во всех матчах, учитывая наше расписание, так что об этом стоит задуматься.
Ранее сообщалось, что Хулиан Альварес переходит в «Атлетико».
Только не надо ему мешать ставить рекорды.
Зачем Гвардиола заменил игрока, забившего пять мячей в матче Лиги чемпионов, когда оставалось ещё много времени.
Холланд мог бы забить и один гол, и больше.
Он тогда был на кураже.
Только не надо ему мешать ставить рекорды.
Зачем Гвардиола заменил игрока, забившего пять мячей в матче Лиги чемпионов, когда оставалось ещё много времени.
Холланд мог бы забить и один гол, и больше.
Он тогда был на кураже.