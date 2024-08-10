Гвардиола высказался о возможном поиске нападающего для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» дал комментарий касательно возможного поиска нового нападающего.

До конца трансферного окна определим, нужен ли нам нападающий на подмену для Холанда. Эрлинг не будет играть во всех матчах, учитывая наше расписание, так что об этом стоит задуматься.