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Гвардиола высказался о возможном поиске нападающего для «Манчестер Сити»

вчера, 11:21

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал комментарий касательно возможного поиска нового нападающего.

До конца трансферного окна определим, нужен ли нам нападающий на подмену для Холанда. Эрлинг не будет играть во всех матчах, учитывая наше расписание, так что об этом стоит задуматься.

Ранее сообщалось, что Хулиан Альварес переходит в «Атлетико».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:52
Альвареса продали, так что на молодого деньги есть
drug01
drug01
вчера в 11:50
Он всегда думает наперёд, молодец!
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:50
Холланду нужна подмена, конечно...
Только не надо ему мешать ставить рекорды.
Зачем Гвардиола заменил игрока, забившего пять мячей в матче Лиги чемпионов, когда оставалось ещё много времени.
Холланд мог бы забить и один гол, и больше.
Он тогда был на кураже.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:50
И об этом желательно хорошо задуматься...)
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