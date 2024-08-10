«Тоттенхэм» платит рекордные деньги за игрока одного сезона. Верят, что станет вторым Кейном

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сегодня, 13:44

76 миллионов евро за один топ-сезон в АПЛ – слишком дорого.

Анге Постекоглу усиленно ищет основание, на котором выстроенный в «Тоттенхэме» фундамент будет надёжнее – австралиец в клубе уже год, с этого момента лондонцы показали яркий прайм («Тоттенхэм» здорового человека – борьба за зону ЛЧ и топ-3), но проявили и свою нестабильность. Сейчас «шпоры» готовы взять замену давно ушедшему Харри Кейну – но выбрали для этого очень противоречивого преемника.

Круговерть на острие

Нужда в нападающем большая – прошлый сезон показал, что рабочего варианта до сих пор нет. Пробовали на острие Хын-Мин Сона – кореец в какой-то момент уже играл центрфорварда и с реализацией моментов нет острых проблем. Это подтвердилось и в этот раз – вингер играл форварда в 23 матчах минувшего чемпионата и отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Но перевод Сона воспринимается скорее как временное решение – да и на родной позиции в нём оставалась острая необходимость.

В статусе основного форварда после прощания с Кейном к минувшему сезону подходил Ришарлисон. Бразилец – работяга, берёт на себя огромный объём и самоотверженно идёт в прессинг. Но это точно не топ-бомбардир. 10 голов в прошлом чемпионате, когда Харри регулярно давал под 30 – это неравноценный обмен. Ришарлисон эффективен скорее при сценарии, когда надо выйти и замедлять атаки уступающего в счёте соперника.

Зимой арендовали Тимо Вернера – но сделка изначально выглядела странно. Немецкий форвард потерял себя в «Челси» и так и не вернулся на прежний уровень, хотя его старались реанимировать в родном «Лейпциге». В составе «шпор» же его часто задействовали на фланге. Можно было бы оставить такой вариант и перевести Сона на острие – но такой подбор игроков не тянул на борьбу за медали. Необходимо качественное усиление. Сейчас продлили его аренду до следующего лета – в любом случае это будет скорее приобретение для ротации. Постекоглу сам отмечает, что необходим именно профильный форвард.

Изначально присматривались к Тоуни

Айвена давно хотят клубы из верхней части таблицы – он зажёг в «Брентфорде», забив 20 мячей в чемпионате-22/23. Футболиста пытался подписать «Арсенал», которому требовалось свежее дыхание под чемпионскую гонку весной. «Пчёлы» потребовали 80 млн фунтов. Договориться так и не удалось – «канонирам» мешали финансовые ограничения и специфика рынка, а «Брентфорд» отказывался идти на компромиссы в отношении продажи лидера.

Позже кандидатуру Айвена рассматривал «Манчестер Юнайтед», которому был нужен форвард в конкуренцию к Хёйлунду – предпочли Зиркзее. Но интерес грандов не на пустом месте. Это футболист, который начинал с третьего дивизиона, потом стал забивать в Чемпионшипе, а в последние сезоны перенёс свою результативность и на АПЛ . В общем, проверенный вариант – к тому же опытный.

«Шпоры» тоже изначально отдавали предпочтение именно ему. Интерес был предметный, тогда же выяснилось, что усиление позиции на острие – ключевой приоритет для клуба.

65 млн евро за Соланке – несвойственный шаг для «Тоттенхэма»

Параллельно с Тоуни рассматривали Доминика Соланке, который играет за «Борнмут». И, судя по всему, переговоры сдвинулись с мёртвой точки, поэтому «шпоры» переключились на 26-летнего футболиста. По последним данным, с футболистом согласовали условия контракта, лондонцы активируют опцию выкупа за 65 миллионов евро, которая прописана в контракте форварда с «Борнмутом».

Крайне необычно, что «шпоры» именно таким образом расходуют средства. Надо понимать, что клуб привык экономить и крайне редко тратится на дорогие трансферы. Уже после ухода Почеттино лондонцы осознали новую реальность, в которой тренеры не могут работать эффективно без нужного усиления. И то – лишь прошлым летом мы наблюдали масштабную кампанию от «Тоттенхэма». Команда вступала в перестройку с Постекоглу.

При такой стратегии на рынке логично было бы вкладываться в проверенного исполнителя – но от Доминика веет аурой игрока одного сезона. Речь о топ-планке именно на уровне Премьер-Лиги. Нападающий с 2018 года в «Борнмуте». С «вишнями» он вылетел в Чемпионшип – и на этом уровне показал высокий уровень. В первый сезон – 15 голов и восемь ассистов в 42 играх чемпионата. В следующем розыгрыше – уже 29+7 по системе гол+пас. Но всё это на уровне второго дивизиона – а в АПЛ только предыдущая кампания была прорывной (19+3 за 38 игр).

Соланке пока не подтвердил свой уровень стабильностью – но за него уже готовы выложить 65 миллионов евро. И показательно, что эта сумма для лондонцев – рекордная. Ни за кого они не платили столько же.

Кейна тоже называли игроком одного сезона

С другой стороны, а на кого ещё тратиться «Тоттенхэму»? Именно отталкиваясь от стратегии на рынке в предыдущие годы логично, что они не стали бороться за Айвена Тоуни – он ценник на себя уже задрал.

А Доминик – рискованная инвестиция, которая может сыграть. Вспомнить того же Кейна. Когда тот в сезоне-14/15 впервые пробил отметку в 20 голов в АПЛ за сезон, его считали скорее игроком одного сезона. Всё потому, что после хет-трика в ворота «Лестера» в марте-2015 футболист в восьми турах отличился лишь двумя мячами. При этом остался без голов даже в играх с аутсайдерами – «Бёрнли», «Халлом» и «Астон Виллой». И старт следующего чемпионата был неудачным: первый гол – в седьмом туре, он же – единственный на дистанции девяти матчей.

Кейна такие оценки только мотивировали – и в конце концов он стал главным бомбардиром «шпор». Символично, преемника Харри «Тоттенхэм» нашёл в игроке с похожей судьбой. Вопрос – настолько ли крепким психологически окажется Соланке.