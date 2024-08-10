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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Эрмосо

вчера, 12:38

«Манчестер Юнайтед» может подписать защитника Марио Эрмосо, который является свободным агентом после ухода из «Атлетико».

Приоритетом «дьяволов» на данную позицию является Нуссаир Мазрауи из «Баварии», но переговоры продвигаются тяжело.

По слухам, у Эрмосо есть и другие варианты в Англии.

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Все комментарии
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вчера в 15:10
С Эрмосами лучше не связываться - половой гигант Рубиалес не даст соврать!
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вчера в 13:38
Интерес «Манчестер Юнайтед» к Марио Эрмосо — хорошая новость для испанского защитника. Эрмосо обладает опытом игры в Лиге чемпионов и имеет хорошую репутацию в Испании. Его подписание усилит оборону «Манчестер Юнайтед» и добавит стабильности команде.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:58
Не каждый подходит МЮ.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:55
Манчестер Юнайтед пора бы задуматься о новом тренере.
С игроками и так уже перебор, их набрали на несколько команд.
А наставник говорит только о Кубке Англии и Кубке английской лиги.
МЮ должен всегда стремиться выиграть АПЛ.
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