«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Эрмосо

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вчера, 12:38

«Манчестер Юнайтед» может подписать защитника , который является свободным агентом после ухода из «Атлетико».

Приоритетом «дьяволов» на данную позицию является Нуссаир Мазрауи из «Баварии», но переговоры продвигаются тяжело.

По слухам, у Эрмосо есть и другие варианты в Англии.