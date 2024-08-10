«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Эрмосо

«Манчестер Юнайтед» может подписать защитника Марио Эрмосо, который является свободным агентом после ухода из «Атлетико».
Приоритетом «дьяволов» на данную позицию является Нуссаир Мазрауи из «Баварии», но переговоры продвигаются тяжело.
По слухам, у Эрмосо есть и другие варианты в Англии.
С игроками и так уже перебор, их набрали на несколько команд.
А наставник говорит только о Кубке Англии и Кубке английской лиги.
МЮ должен всегда стремиться выиграть АПЛ.
С игроками и так уже перебор, их набрали на несколько команд.
А наставник говорит только о Кубке Англии и Кубке английской лиги.
МЮ должен всегда стремиться выиграть АПЛ.