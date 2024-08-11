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Защитник «Манчестер Юнайтед» продолжит карьеру в «Вест Хэме»

11 августа 2024, 09:31

«Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» согласовали трансфер защитника манкунианцев Аарона Ван-Биссаки. Данный переход стал возможен после того, как клуб из Манчестера договорился о покупке игрока обороны «Баварии» и сборной Марокко Нуссаира Мазрауи.

«Вест Хэм» заплатит за Ван-Биссаку 15 миллионов фунтов стерлингов. Сегодня 26-летний англичанин пройдёт медицинский осмотр для «молотобойцев». Трансфер Мазрауи обойдётся «Манчестер Юнайтед» в 17,2 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» приняла условия манкунианцев по защитнику Маттейсу де Лигту.

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shlomo2
shlomo2
11 августа в 10:19
Ну вот теперь будет защищать молотки от напой МЮ... тем более всех их знает.
Гость
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