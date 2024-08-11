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Грулёв пропустит около двух месяцев

вчера, 14:54

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о состоянии здоровья нападающего «бело-голубых» Вячеслава Грулёва.

Два месяца с момента травмы пропустит Грулёв. Возможно, меньше.

Напомним, Грулёв получил травму в игре 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1). 31 июля в «Динамо» сообщили, что 25-летний россиянин перенёс операцию в связи с переломом большой берцовой кости левой голени.

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Все комментарии
Mozhay
Mozhay
вчера в 16:11
Все равно не играет, здоровья ему.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:27
Добрый день!
Спасибо! Очень признателен!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:03
Здравствуйте.

Мы следим за ситуацией и принимаем соответствующие меры если появляются новые нарушения правил.
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