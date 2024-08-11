Грулёв пропустит около двух месяцев

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о состоянии здоровья нападающего «бело-голубых» Вячеслава Грулёва.
Два месяца с момента травмы пропустит Грулёв. Возможно, меньше.
Напомним, Грулёв получил травму в игре 2-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1). 31 июля в «Динамо» сообщили, что 25-летний россиянин перенёс операцию в связи с переломом большой берцовой кости левой голени.
Спасибо! Очень признателен!
Спасибо! Очень признателен!
Мы следим за ситуацией и принимаем соответствующие меры если появляются новые нарушения правил.
Мы следим за ситуацией и принимаем соответствующие меры если появляются новые нарушения правил.