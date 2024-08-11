«Зенит» был в миллиметрах от трагедии. Травма Вендела поставила бы крест на идеальной серии

1723365269

сегодня, 11:34

Семак ожидал худшего – разрыва «крестов» у хавбека.

У Вендела травма колена

Сразу после матча Семак допустил два варианта, плохой и ужасный сценарии. Сергей Богданович думал, что у Вендела, заменённого во втором тайме матча с «Динамо», разрыв крестообразных связок. А это минимум полгода без футбола после операции. Чуть позже Дуглас Сантос и Вендел уточнили информацию, что с трагедией разминулись. Нужно дообследование, врачи оценят степень повреждения.

Но можно понять реакцию Семака. Без Вендела нельзя играть в стиле нынешнего «Зенита». Как правильно оценили эксперты Писарев – помощник Карпина в сборной, и Аршавин – один из директоров «Зенита» с полным доступом к тренерскому штабу, сейчас фаворит и лидер РПЛ играет совсем не так, как во времена цунами широких позиционных атак и полного доминирования над соперником.

Против «Динамо», хотя команда Лички в центральных матчах нередко играет вторым номером, «Зенит» допустил удары по своим воротам. По точным выстрелам разница 3:4, по всем ударам – 7:12. Также важно, что после гола Глушенкова разница по атакам с попыткой забить 0:6. Аршавин полностью прав – «Зенит» играет рационально, хитро, но при этом не может позволить себе легко сносить оппонентов.

Разгромы на старте сезона строятся на реализации. При этом Латышонок тоже герой «Зенита», как Вендел и Глушенков. Голкипер вчера отразил пенальти от Нгамалё и довёл «сухую» серию в новом клубе до четырёх матчей. А «Зенит» без Вендела на поле, хотя смогли забить в результате резкой атаки с ошибками игроков «Динамо» и шустрым решением Глушенкова, концовку матча провели неважно.

Наиграли на ничью, ведь соперник бил пенальти. Не нанесли ни одного удара по воротам после гола без Вендела. Так что Семак прекрасно знает, кто в ответе за транзит мяча от Сантоса к Глушенкову. Это не Клаудиньо, хотя бразилец вчера помог организовать победную атаку. У Вендела 8 передач под удар и 6 ассистов в РПЛ . У Маркуса 93.2 % точных пасов в сезон РПЛ , показатель уровня великого Крооса.

Илич не хочет в «Зенит»

Самая большая беда для Семака – у Вендела не может быть равноценной замены. Артур слишком атакующий игрок, чтобы против «Рубина», «Химок» и «Спартака» – ближайшие соперники умеют огрызаться, невысокий бразилец справился с задачами Маркуса. Глубинный плеймейкер умеет занять место второго центрального хавбека. Вендел не мастер высокого прессинга, но классно читает игру.

На время «Зенит» может поставить в опорную зону левее Барриоса крайнего защитника Горшкова. Новичка из «Крыльев Советов» опробовали на этой позиции. Также есть очевидный вариант. Горшков играет слева, а Дуглас Сантос в опорной зоне. Но это потеря навесов от бразильца и возможные проблемы в обороне, ведь новичок Юрий не сыгран с линией защиты, которая не давала Латышонку скучать.

К уходу Вендела готовились. «Зенит» предложил «Торино» безумные 23 миллиона евро за сербского хавбека Илича. С бонусами готовы были отдать 27 миллионов евро, хотя рыночная стоимость футболиста около 18 миллионов евро. Но появились финансовые разногласия между клубом и игроком. Как знаем по смешному списку требований потенциального новичка «Спартака» из Турции, от россиян требуют золотые горы.

Игрок из Серии А и сборной Сербии ждёт более привлекательного предложения от команд, участвующих в еврокубках. Вряд ли 23-летний Иван окажется в основе «Зенита». Но даже если так, то это совсем другой по типажу футболист нежели Вендел. Илич скорее подходит для «Динамо», хотя там не потратят 23 миллионов евро на футболиста. Вендела можно было отпустить, когда Маркус ленился. А когда забегал, «Зенит» хочет его оставить.

Турки не успокаиваются

Агенты Маркуса могут рассказывать российским журналистам байки о вечной любви и верности. И одновременно вести переговоры с турецкими клубами. Даже шикарную форму Вендела на старте сезона покупателям будут объяснять просто: «Видите, для вас старается. За весь прошлый сезон 8 ассистов, а здесь за три тура сделал 6 голевых передач». Причём отказ «Галатасараю» ничего не меняет.

В Турции есть другие богатые клубы. Например, «Фенербахче» Жозе Моуриньо. Легендарный тренер мгновенно оценил Вендела, его нынешнее состояние и возраст, всего 26 лет. Маркус играл за «Спортинг», говорит с Моуриньо на одном португальском языке. Идеальный новичок в центр поля для «Фенербахче», которому нужно вернуть себе чемпионство. А Семаку выгодно, чтобы трансфер сорвался.

Сергей Богданович в раю идеального стечения обстоятельств. Но надолго ли? Защитники Нино и Эракович чаще других отдают пасы, выходят в атаку низом. Дальше идёт Сантос, но нередко передаёт мяч Барриосу и Венделу. Именно через Маркуса сейчас строится игра. Поскольку Глушенков не Пирло, чтобы самому связать линии без Вендела, то травма бразильца как удар по бешеной серии Максима.

У россиянина 8 голевых действий в 4 турах РПЛ , но важно отметить, что нападающий отдал меньше пасов, чем голкипер Латышонок. Глушенков в новой команде не заботился о напарниках, форвард создал лишь несколько моментов для других. Семак понятия не имеет, как на новом стиле «Зенита» скажется исключение важнейшего элемента. Вендел нужен, но если здоров, то может уехать в Турцию.