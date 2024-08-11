Виллиан Роша избежал перелома

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вчера, 12:47

Стали известны подробности повреждения, которое получил защитник ЦСКА Виллиан Роша в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара». Источник, близкий к игроку, сообщил следующую информацию:

Виллиан Роша получил травму лодыжки. Ему наложили четыре шва, есть гематомы и небольшая припухлость. Перелома костей нет, ожидалось, что повреждение будет более серьёзным. Будут проведены дополнительные осмотры, но он не должен выбыть надолго.

Напомним, в первом тайме Виллиан столкнулся с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. После чего покинул поле на носилках и был доставлен в клинику для обследования.