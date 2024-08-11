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Виллиан Роша избежал перелома

вчера, 12:47

Стали известны подробности повреждения, которое получил защитник ЦСКА Виллиан Роша в матче 4-го тура РПЛ против «Краснодара». Источник, близкий к игроку, сообщил следующую информацию:

Виллиан Роша получил травму лодыжки. Ему наложили четыре шва, есть гематомы и небольшая припухлость. Перелома костей нет, ожидалось, что повреждение будет более серьёзным. Будут проведены дополнительные осмотры, но он не должен выбыть надолго.

Напомним, в первом тайме Виллиан столкнулся с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. После чего покинул поле на носилках и был доставлен в клинику для обследования.

Виллиан выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 29-летний центральный защитник сыграл 5 матчей, отдал 2 голевых передачи и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 15:06
Парень крепкий, как я и говорил 2-3 недели пропустит.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:22
Это очень хорошо!Здоровья парню!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:05
Сперцян в равной степени и игрок классный и хамоватый грубиян
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:08
Итоги судейского беспредела.
Прямая красная Эдику и три игры на лавке.
mwufurrgzh59
mwufurrgzh59
вчера в 12:49
Здоровья Роше, быстрее выйти на поле.
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