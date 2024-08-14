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Дуэ переходит в ПСЖ за 60 млн евро

вчера, 19:25

Вингер «Ренна» Дезире Дуэ переходит в ПСЖ.

Сумма трансфера составит 60 миллионов евро. Медосмотр состоится в ближайшее время.

Также футболиста хотела подписать «Бавария».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:00
Игрок интересный, посмотрим как он впишется в ПСЖ.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:41
ЭЭЭх. Думал наконец-то Санчо сплавят в ПСЖ.)
YNWA
YNWA
вчера в 20:15
60 миллионов, за кого? Кто такой?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 20:06
считается восходящей звездой Франции.
а что?
вон Реал или Барса забрали ноунеймов из Бразилии - Эндрика и Витора Роке.
ФФП придумали для бедных эвертонов)))
баварцы очень хотели его подписать, обещали пацану что он станет одним из главных ролей в новом проекте Компани.
одно плохо. после подписания Дуэ, наверно, парижане откажутся от Санчо из МЮ.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:57
Игрок конечно хороший. Но в два раза переплатить... Хотя это ПСЖ
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:53
А что так, переплачивать в два раза....
Igo0rek
Igo0rek ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:35
По твоему ПСЖ за год не заработал 60 млн евро?
Igo0rek
Igo0rek ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 19:35
Это же не магазин, где продают товар строго по ценнику.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:34
    Regista_321
    Regista_321 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 19:33
    Надо было Ренн в прошлом сезоне глянуть, тогда знал бы.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 19:29
    Нормально усилит лавку!)) Ну может в кубке поможет Клермоны громить))
    gbhy5p5rv3fq
    gbhy5p5rv3fq
    вчера в 19:28
    Хорошее приобретение для Парижа
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 19:28
    Я первый раз о нём слышу, а уже 60 лямов?
    Совсем денег не считают. Цена игрока 30 лямов.
    Гость
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