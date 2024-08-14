Дуэ переходит в ПСЖ за 60 млн евро

Вингер «Ренна» Дезире Дуэ переходит в ПСЖ.
Сумма трансфера составит 60 миллионов евро. Медосмотр состоится в ближайшее время.
Также футболиста хотела подписать «Бавария».
Вингер «Ренна» Дезире Дуэ переходит в ПСЖ.
Сумма трансфера составит 60 миллионов евро. Медосмотр состоится в ближайшее время.
Также футболиста хотела подписать «Бавария».
а что?
вон Реал или Барса забрали ноунеймов из Бразилии - Эндрика и Витора Роке.
ФФП придумали для бедных эвертонов)))
баварцы очень хотели его подписать, обещали пацану что он станет одним из главных ролей в новом проекте Компани.
одно плохо. после подписания Дуэ, наверно, парижане откажутся от Санчо из МЮ.
а что?
вон Реал или Барса забрали ноунеймов из Бразилии - Эндрика и Витора Роке.
ФФП придумали для бедных эвертонов)))
баварцы очень хотели его подписать, обещали пацану что он станет одним из главных ролей в новом проекте Компани.
одно плохо. после подписания Дуэ, наверно, парижане откажутся от Санчо из МЮ.