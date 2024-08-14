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Тоуни может перебраться в Саудовскую Аравию

вчера, 17:58

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, «Аль-Ахли» предложил форварду трёхлетний контракт с зарплатой в 18 млн евро за сезон.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:02
Жаль конечно, что дурацкая история со ставками подпортила ему карьеру и оставила темный след в его игровой биографии....
Тоуни толковый форвард и думаю, отлично заиграл бы в любом клубе АПЛ.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:17
А не много ли ему предлагают?
Если бы не эта статья, то и не знал бы такого.
У арабов денег много, но они, всё равно, переплачивают.
Деньги должны определять не имена, а качество футбола.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:08
Соглашайся Айвен - з/п 18 лямов за три года это не плохо...)
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