Тоуни может перебраться в Саудовскую Аравию

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, «Аль-Ахли» предложил форварду трёхлетний контракт с зарплатой в 18 млн евро за сезон.
Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, «Аль-Ахли» предложил форварду трёхлетний контракт с зарплатой в 18 млн евро за сезон.
Тоуни толковый форвард и думаю, отлично заиграл бы в любом клубе АПЛ.
Тоуни толковый форвард и думаю, отлично заиграл бы в любом клубе АПЛ.
Если бы не эта статья, то и не знал бы такого.
У арабов денег много, но они, всё равно, переплачивают.
Деньги должны определять не имена, а качество футбола.
Если бы не эта статья, то и не знал бы такого.
У арабов денег много, но они, всё равно, переплачивают.
Деньги должны определять не имена, а качество футбола.