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В «Атлетике» Бильбао высказались о будущем Николаса Уильямса

вчера, 18:36

Главный тренер «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде высказался о будущем нападающего Николаса Уильямса, на подписание которого претендует «Барселона».

Нико Уильямс счастлив в «Атлетике». Но трансферное окно ещё открыто.

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Все комментарии
Barcelona
Barcelona
вчера в 23:42
По любому в Барсе окажется!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:13
Скорее останется. Не стал бы игрок менять игровой номер перед началом сезона, а потом всял такой и ушел....
Думаю останется на сезон, а дальше видно будет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:56
а что еще остается?
Атлетик Бильбао конечно имеет шанс на победу в Примере.
какие то 0,3%, сообщает Opta.
а статистика указывает, что баскские львы финишируют пятыми-шестыми.
с Нико или без Нико.
это же Опта.
там ctrl+c ctrl+v, так и готов прогноз на новый сезон.
а по факту Бетис или Вильярреал всех сливает, их даже в первой десятке не будет.
Как и Жироны, наверное.
вот и боится гл.тр. Атлетик Бильбао, что с уходом Нико Уильямса команда реально ослабнет.
с другой стороны, АБ и защитник Эмерик Ляпорт, кажется, согласовали личные условия.
И успех трансфера теперь зависеть от арабов Аль Насра.
думаю, арабы продадут испанца, лишь бы Ляпорт не ушел бесплатно в Реал Мадрид
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:19
Уйдет если ни в этом году, то в следующем
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:52
Классный игрок, пригодился бы любому клубу....
Foxes
Foxes
вчера в 18:46
Деньги выманивают у Барселоны, которых и так нет!
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