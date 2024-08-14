В «Атлетике» Бильбао высказались о будущем Николаса Уильямса

Главный тренер «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде высказался о будущем нападающего Николаса Уильямса, на подписание которого претендует «Барселона».
Нико Уильямс счастлив в «Атлетике». Но трансферное окно ещё открыто.
Главный тренер «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде высказался о будущем нападающего Николаса Уильямса, на подписание которого претендует «Барселона».
Нико Уильямс счастлив в «Атлетике». Но трансферное окно ещё открыто.
Думаю останется на сезон, а дальше видно будет
Думаю останется на сезон, а дальше видно будет
Атлетик Бильбао конечно имеет шанс на победу в Примере.
какие то 0,3%, сообщает Opta.
а статистика указывает, что баскские львы финишируют пятыми-шестыми.
с Нико или без Нико.
это же Опта.
там ctrl+c ctrl+v, так и готов прогноз на новый сезон.
а по факту Бетис или Вильярреал всех сливает, их даже в первой десятке не будет.
Как и Жироны, наверное.
вот и боится гл.тр. Атлетик Бильбао, что с уходом Нико Уильямса команда реально ослабнет.
с другой стороны, АБ и защитник Эмерик Ляпорт, кажется, согласовали личные условия.
И успех трансфера теперь зависеть от арабов Аль Насра.
думаю, арабы продадут испанца, лишь бы Ляпорт не ушел бесплатно в Реал Мадрид
Атлетик Бильбао конечно имеет шанс на победу в Примере.
какие то 0,3%, сообщает Opta.
а статистика указывает, что баскские львы финишируют пятыми-шестыми.
с Нико или без Нико.
это же Опта.
там ctrl+c ctrl+v, так и готов прогноз на новый сезон.
а по факту Бетис или Вильярреал всех сливает, их даже в первой десятке не будет.
Как и Жироны, наверное.
вот и боится гл.тр. Атлетик Бильбао, что с уходом Нико Уильямса команда реально ослабнет.
с другой стороны, АБ и защитник Эмерик Ляпорт, кажется, согласовали личные условия.
И успех трансфера теперь зависеть от арабов Аль Насра.
думаю, арабы продадут испанца, лишь бы Ляпорт не ушел бесплатно в Реал Мадрид