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Зайнутдинов в очередной раз отказался возвращаться в РПЛ

16 августа 2024, 13:11

Полузащитник «Бешикташа» и сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов отказался вести переговоры с «Динамо». «Бело-голубые» наводили справки об игроке у бывшего главного тренера казахстанской национальной команды, а ныне наставника «Ахмата», Магомеда Адиева. Но Зайнутдинов скептически относится к возвращению в РПЛ и даже не стал вести переговоры.

Напомним, 26-летний футболист перешёл в «Бешикташ» из ЦСКА в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне Зайнутдинов сыграл 37 матчей за клуб из Стамбула, забил один мяч и получил шесть жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает казаха в 5 миллионов евро.

Ранее Зайнутдинов отклонил предложение «Зенита».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
16 августа в 19:25
На "нет" и суда нет.
49tmm966zwjc
49tmm966zwjc
16 августа в 13:54
Если ещё зовут то следует хорошо подумать???
fsnr5nxs2c9s
fsnr5nxs2c9s
16 августа в 13:17
Зайнутдинов принял решение остаться в турецком клубе «Бешикташ». Он считает, что переход в «Динамо» будет неправильным шагом в его карьере.
Гость
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