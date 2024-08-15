Стали известны условия, на которых Дзюба может перейти в «Крылья Советов»

Нападающий Артём Дзюба может подписать контракт на сезон с «Крыльями Советов». Зарплата футболиста будет составлять 5 миллионов рублей в месяц. Также Дзюба получит подъёмные в размере 10 миллионов рублей.
Сообщается, что 35-летний россиянин присоединится к «Крыльям Советам» только в том случае, если его кандидатуру одобрит губернатор самарской области.
Я одного не пойму: ЗАЧЕМ Осинкину этот "король раздевалки" - склочный, не очень умный и уже, извините, даже не третьей свежести?
Хочет, чтобы команда под влиянием полена совсем слетела с катушек, а главный тренер полностью потерял свой авторитет?
Не, ну, если в его приходе заинтересован САМ губернатор, то тогда конечно - кто платит, тот и заказывает музыку...
Я одного не пойму: ЗАЧЕМ Осинкину этот "король раздевалки" - склочный, не очень умный и уже, извините, даже не третьей свежести?
Хочет, чтобы команда под влиянием полена совсем слетела с катушек, а главный тренер полностью потерял свой авторитет?
Не, ну, если в его приходе заинтересован САМ губернатор, то тогда конечно - кто платит, тот и заказывает музыку...