Стали известны условия, на которых Дзюба может перейти в «Крылья Советов»

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вчера, 16:47

Нападающий может подписать контракт на сезон с «Крыльями Советов». Зарплата футболиста будет составлять 5 миллионов рублей в месяц. Также Дзюба получит подъёмные в размере 10 миллионов рублей.

Сообщается, что 35-летний россиянин присоединится к «Крыльям Советам» только в том случае, если его кандидатуру одобрит губернатор самарской области.