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Стали известны условия, на которых Дзюба может перейти в «Крылья Советов»

вчера, 16:47

Нападающий Артём Дзюба может подписать контракт на сезон с «Крыльями Советов». Зарплата футболиста будет составлять 5 миллионов рублей в месяц. Также Дзюба получит подъёмные в размере 10 миллионов рублей.

Сообщается, что 35-летний россиянин присоединится к «Крыльям Советам» только в том случае, если его кандидатуру одобрит губернатор самарской области.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ valt134 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 02:56
Да причём здесь времена?
Дело в людях.
Пенсионерам денег не хватает, а кто то покупает неликвид в виде Сиолова и платит ему огромные бабки.
А что легионеры Краснодара мало получают?
Буть честным до конца!!!
Буржуи вродее Галицкого жируют, а краснодарские пенсионеры копейки перед магазином считают.
По твоей логики ты должен презирать Галицкого.
Или это нечто иное?
Футболян
Футболян
вчера в 21:47
Он доплачивает чтоб возраст в статейках занижали?
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:52
Это утка 100%
Смысла не видно вообще, да и Артём уже в кино подался
valt134
valt134
вчера в 20:13
Не путайте личные деньги и бюджетные. Галицкий и так уже столько дал и сделал для российского футбола сколько ни одному чинуше даже во сне не привидится.
Байкал-38
Байкал-38 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
То ли дело Галицкий уже много лет кормит легионеров и пенсионеров типа Смолова, а вы всё самарские да и других деньги считаете.
А слабо Галицкому дать пинка зажравшимся футболёрам и раздать деньги настоящим пенсионерам?
Алеут
Алеут
вчера в 19:43
Пуделять по клубам гораздо лучше, чем разгружать лук в мешках на овощебазе!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:29
Посмотрел на турнирную таблицу. Понял, что "КС", находящимся в её
" подвздошье ", этот футболист нужен как палочка - выручалочка. Хочу посоветовать клубу: зря вы ввязались в это гиблое дело, приглашая Артёма. Не вывезет он вас, как бы ни старался. Его время в РПЛ безвозвратно ушло. Найдите лучше чернокожего паренька с "берегов" Африки, пользы команде будет в разы больше.
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 19:06
если честно думал что дзюба закончил карьеру футболиста и делает карьеру на тв снимаясь в рекламе) вроде как сериал с его участием готовился к съемкам)
valt134
valt134
вчера в 19:06
Лучше бы пенсионеров накормили.
adekvat
adekvat
вчера в 18:21
Если губернатор нормальный то навряд ли он захочет пожать блудливую руку Дзюбе.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:08
В бюджет области нужно включить новую статью расходов ... содержание Дзюбы...
Сп62
Сп62
вчера в 18:00
По моему, это шкура не убитого медведя.
LevaSamara
LevaSamara
вчера в 17:35
Конечно с Дзюбой будет весело. Но на поле всё-таки он уже не нужен
lotsman
lotsman
вчера в 17:33
Телеграм "Инсайды от Карпа" - Долгое время была тема о прописке Соболева в Зенит. Сейчас эта тема исчерпала себя, стала не актуальной, "Инсайды от Карпа" взялся за Дзюбу. И скорее всего эта тема будет блуждать по сайту до конца трансферного окна. Почему я не верю в эту новость, потому, что Крылышки сейчас нарабатывают скоростной, атакующий футбол. Как в эту схему вписать столб, я не знаю.)
ABir
ABir
вчера в 17:23
Красная цена 5 🍋 не в месяц, а в год, а подъемные вместо 10 🍋 1. А все остальное в зависимости от показателей клуба и индивидуальных Артема.
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:08, ред.
И деньги не мне тратить, и НЕ болельщик я Крыльев Советов, но, тем не менее, тема Полена всегда интересна.
Я одного не пойму: ЗАЧЕМ Осинкину этот "король раздевалки" - склочный, не очень умный и уже, извините, даже не третьей свежести?
Хочет, чтобы команда под влиянием полена совсем слетела с катушек, а главный тренер полностью потерял свой авторитет?
Не, ну, если в его приходе заинтересован САМ губернатор, то тогда конечно - кто платит, тот и заказывает музыку...
muyudwj6hcth
muyudwj6hcth
вчера в 17:04
Дзюбу нужно гнать отовсюду, пусть играет роль 14очного пользователя в рекламе Мегафона.
memphis
memphis
вчера в 17:01
Пожалуйста не надо! Нам Писарского хватает
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:54
Интересно, кто же озвучивал эти условия?
Я бы, на месте Губернатора Самарской области, публично открестился от переговоров с Дзюбой и высказал негативное отношение к подобному трансферу.
xjrfczn92mvv
xjrfczn92mvv
вчера в 16:54
Представляю Дзюбу в КС, стоит престарелый столб, а вокруг него бегают молодые пацаны. За что такая зарплата, совсем не догоняю.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:53
Вот даже как согласовывают контракт дзюбы ...с губернатором...)...так можно сразу с байденом , что бы уже ни кто не мог оспорить этот контракт...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:51
Если губернатор не дурак, то и одобрения не будет!)
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