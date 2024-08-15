Дзюба спасёт легендарный клуб от вылета. Возвращается в РПЛ и снимется в комедии

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сегодня, 18:57

«Крыльям Советов» нужны голы ветерана.

Зарубежные варианты не устраивают

Через неделю у Дзюбы день рождения, исполнится 36 лет. Молодость осталась в прошлом, но завершать карьеру Артём пока не планирует. В «Локомотиве» не хотели платить ему зарплату за сидение на скамейке. Верное решение, новичок Дмитрий Воробьев хорошо влился в состав. Глушенкова терять не планировали, но 19-летний Батраков отдает голевые передачи вместо лидера «Зенита».

А экс-форвард петербуржцев летом засиделся без клуба. Слуцкий мог позвать его в Китай, но Артёма не устраивают такие путешествия. В Турции оказался не в Стамбуле, а рядом с границей Сирии. Город Адана недалеко от курортной Антальи, но чужбина есть чужбина. Тренер Монтелла усадил Дзюбу на скамейку. Больше ехать за тридевять земель ради унижения форвард не хочет.

Но российские клубы не спешили приглашать Дзюбу по серии причин. Первая – возраст. Вторая – высокая зарплата. Третья – репутация. Четвертая – уровень формы. В «Локомотиве» Артём был похож на бледную тень некогда успешного в атаке великана. Потерял резкость. Огромным футболистам непросто дается успешная работа в футболе после 35 лет, если они не голкиперы.

Заграничные клубы не пришли с чемоданом денег. Поэтому Дзюба начал искать клуб в РПЛ . Понятно, что такого свободного агента оценивали многие аналитики, особенно новичков чемпионата. Артём упустил момент, когда уровень формы позволял ввязаться в борьбу за место под солнцем в АПЛ и Серии А. Остается выбрать клуб в РПЛ , где готовы к выходу Дзюбы в стартовом составе.

Также Артём не забывает об увлечении миром кино. Дзюба праздновал победу в «Зените» в костюме Дэдпула. Но в ту франшизу его бы точно не пригласили, хотя в новой картине снялся игрок «Рексхэма» Пол Маллин. Взяли по блату, исполнитель главной роли – владелец валлийского клуба, актер Рейнольдс. Дзюба разминулся с «Голливудом», но появится в отечественной комедии.

«Крыльям Советов» нужен вожак в основе

Плеймейкер Рассказов бывает полезным справа. Бывший защитник «Спартака» смело идет в атаку и отдавал правильные передачи. Но лучше подстраховаться и поставить в центре лучшего снайпера в истории РПЛ и сборной России. Но у Дзюбы стойкая репутация. Многие будут оценивать его строго в привязке к тому, что творил, говорил и как себя вел. Но он точно умеет создавать голы.

Если губернатор области, который одобряет сделки «Крыльев Советов», подтвердит желание связаться с Дзюбой, то у Осинькина появится опытный форвард. И конкуренты так себе. Подзабытый Писарский ищет новую команду во второй по счету лиге. Присматривался к «Балтике» и «Сочи». Нападающие Цыпченко и Шитов не такие опытные, как Дзюба. А босниец Рахманович после травмы.

Понятно, что для «Химок» и «Динамо» из Махачкалы новичок Дзюба слишком большая рыба. Они не потянут его финансовые запросы. «Крылья Советов» богаче, как и «Актобе» из Кахастана, который тоже интересовался делами Артёма. Говорят, футболиста устроят подъемные в размере 10 млн рублей, а также ежемесячный оклад в 5 миллионов. Немалые деньги, но терпимо.

За 700 тысяч евро за год «Крылья Советов» могут получить мастера, который добавит физической мощи линии атаки «Крыльев Советов». Также Дзюба хорошо смещается в глубину поля. Его научили этому Данни и Халк в «Зените». Артём быстро изучает напарников, а защитников РПЛ прекрасно знает. Дзюба всю карьеру играл по синусоиде. После спадов следовал заметный подъем.

Дзюбе пора вспомнить о солидном возрасте

Артём никогда не был по-доброму смешным, хотя иногда едко шутил. Но сейчас он взрослый дядька. Подрастают дети. Артём говорит, что его рекорд по голам в РПЛ побьют сыновья. Хватит уже влезать в различные истории за полем и оставаться престарелым провокатором в последних матчах в карьере. Пора сыграть, как подобает опытному ветерану. Закрыть рот, набрать форму.

«Крыльям Советов» после шокирующего старта сезона, когда пропустили 10 голов в трёх турах, точно пригодится балансир в атаке. Самарцы одержали первую победу в РПЛ , выпустив на замену двух футболистов. Но такой сценарий сработает не всегда, «Спартаку» в Кубке проиграли. Осинькину не хватает сильных опытных футболистов после серии заметных потерь последних сезонов.

Дзюба нужен команде не только как автор голов и передач, но также как ветеран в раздевалке. Голландец Бейл вряд ли настолько хорошо говорит по-русски, чтобы собрать вокруг себя молодых россиян. Если Артём будет вести себя как взрослый мужчина, то пригодится в раздевалке и на поле. Стандарты, передачи с лицевой линии под удар, навесы с флангов – всюду поможет.

Неплохой трансфер для футболиста, поскольку «Крылья Советов» — легендарный провинциальный клуб для РПЛ . В свободной таблице самарцы на седьмой строчке, выше «Рубина». Дзюба может спасти от вылета команду, у которой есть активные болельщики на трибунах. Также выручит толкового тренера Осинькина. У «Крыльев Советов» есть причины заиграть намного успешнее.

Вернется после травмы аргентинец Гарре, главный диспетчер в составе. Бразильский опорник Костанса тоже может изменить работу в середине поля к лучшему. Если Дзюба поведет за собой, то останутся в плюсе все стороны. И не сказать, что Артём безобразно сыграл во всех поединках за «Локомотив». Даже в плохой форме создал 7 мячей. А в Самаре может выступить ярче.

Конечно, плохо, что талантов из «Крыльев Советов», вроде Глушенкова, Пиняева и Салтыкова, не продают в зарубежные клубы за десятки миллионов евро. Плохо, что Гарре не перешел в клуб из Москвы за 10 млн евро. Самарцы не могут позволить себе подписать форварда за похожие деньги, чтобы всех разорвал. Но реальность другая, и Дзюба точно не худший вариант в атаке.