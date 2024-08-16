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ЦСКА собирается усилить линию нападения

16 августа 2024, 09:51

Главный тренер ЦСКА Марко Николич сообщил, что клуб планирует усилить линию атаки.

Первые два выбора в нападении у нас были Фёдор Чалов и Антон Заболотный, но они покинули команду. Виктор Давила поздно приехал с Кубка Америки, Аббос Файзуллаев участвовал в Олимпийских играх, поэтому сейчас вся надежда на Тамерлана Мусаева. Конечно, было бы лучше приобрести ещё нападающего, мы с руководством клуба общаемся и работаем в этом направлении.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры по форварду «Маккаби».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 августа в 13:28
CapralCapral
Все это очевидно и банально. Если бы у ЦСКА не было проблем с деньгами, как у Динамо, Зенита и Спартака, то давно приобрели бы игроков не хуже Барко, Битело , или Артура. А отсутствие денег - это объективный фактор, который селекцией одной не преодолеть
CSKA2012
CSKA2012
16 августа в 12:42
Сергеева точно не будет в ЦСКА, вот кого заманят в РПЛ - это интересно.
112910415
112910415
16 августа в 12:10
работать упорно и настойчиво !
Capral
Capral
16 августа в 10:28
Такому клубу как ЦСКА, с такой Грандиозной Историей, остаться без атаки- непростительно!!! Славная "Команда лейтенантов", в атаке которой блистали Федотов, Бобров, Гринин и др., должна, обязана иметь мощную и показательную атаку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Но не только атаку надо усилить. В команде нет диспетчера. Я неоднократно подчеркивал, что Файзуллаев- больше мотор, чем распасовщик, а непосредственно, диспетчера в команде нет.

Помимо, отсутствия, четкой, интересной тренерской мысли, в ЦСКА, некому вести игру, поэтому, часто приходится видеть, как армейцы мучаются в развитии атаки, а если, что-то и получается симпатичное, то только благодаря индивидуальным способностям отдельных игроков...

Вобщем- Удачи ЦСКА и болельщикам Великого клуба!!!!!!!
Вещий
Вещий
16 августа в 10:03
Хороший нап лишним не будет... у скаутов еще есть время поработать....
Гость
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