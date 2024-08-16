ЦСКА собирается усилить линию нападения

Главный тренер ЦСКА сообщил, что клуб планирует усилить линию атаки.

Первые два выбора в нападении у нас были Фёдор Чалов и Антон Заболотный, но они покинули команду. Виктор Давила поздно приехал с Кубка Америки, Аббос Файзуллаев участвовал в Олимпийских играх, поэтому сейчас вся надежда на Тамерлана Мусаева. Конечно, было бы лучше приобрести ещё нападающего, мы с руководством клуба общаемся и работаем в этом направлении.