ЦСКА собирается усилить линию нападения

Главный тренер ЦСКА Марко Николич сообщил, что клуб планирует усилить линию атаки.
Первые два выбора в нападении у нас были Фёдор Чалов и Антон Заболотный, но они покинули команду. Виктор Давила поздно приехал с Кубка Америки, Аббос Файзуллаев участвовал в Олимпийских играх, поэтому сейчас вся надежда на Тамерлана Мусаева. Конечно, было бы лучше приобрести ещё нападающего, мы с руководством клуба общаемся и работаем в этом направлении.
Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры по форварду «Маккаби».
Все это очевидно и банально. Если бы у ЦСКА не было проблем с деньгами, как у Динамо, Зенита и Спартака, то давно приобрели бы игроков не хуже Барко, Битело , или Артура. А отсутствие денег - это объективный фактор, который селекцией одной не преодолеть
Все это очевидно и банально. Если бы у ЦСКА не было проблем с деньгами, как у Динамо, Зенита и Спартака, то давно приобрели бы игроков не хуже Барко, Битело , или Артура. А отсутствие денег - это объективный фактор, который селекцией одной не преодолеть
Но не только атаку надо усилить. В команде нет диспетчера. Я неоднократно подчеркивал, что Файзуллаев- больше мотор, чем распасовщик, а непосредственно, диспетчера в команде нет.
Помимо, отсутствия, четкой, интересной тренерской мысли, в ЦСКА, некому вести игру, поэтому, часто приходится видеть, как армейцы мучаются в развитии атаки, а если, что-то и получается симпатичное, то только благодаря индивидуальным способностям отдельных игроков...
Вобщем- Удачи ЦСКА и болельщикам Великого клуба!!!!!!!
Но не только атаку надо усилить. В команде нет диспетчера. Я неоднократно подчеркивал, что Файзуллаев- больше мотор, чем распасовщик, а непосредственно, диспетчера в команде нет.
Помимо, отсутствия, четкой, интересной тренерской мысли, в ЦСКА, некому вести игру, поэтому, часто приходится видеть, как армейцы мучаются в развитии атаки, а если, что-то и получается симпатичное, то только благодаря индивидуальным способностям отдельных игроков...
Вобщем- Удачи ЦСКА и болельщикам Великого клуба!!!!!!!