«Спартак» может дать 11 млн евро за Глебова

«Спартак» ведёт переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова.
Сумма трансфера может составить 11 миллионов евро.
«Спартак» ведёт переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова.
Сумма трансфера может составить 11 миллионов евро.
На каждую позицию легионеров не наберёшься, лимит не позволит.
И непонятную ситуацию с Соболевым надо как-то уже разрулить,
это в интересах клуба. Не хочет играть пусть уходит, хочет играть, пусть играет.
Но вообще, такого габаритного форварда таранного типа, как Соболев сейчас очень не хватает "Спартаку". На месте Станковича я бы вернул Соболева в команду. Престарелый бразилец Жозе с лишним весом как-то вообще не впечатляет.
На каждую позицию легионеров не наберёшься, лимит не позволит.
И непонятную ситуацию с Соболевым надо как-то уже разрулить,
это в интересах клуба. Не хочет играть пусть уходит, хочет играть, пусть играет.
Но вообще, такого габаритного форварда таранного типа, как Соболев сейчас очень не хватает "Спартаку". На месте Станковича я бы вернул Соболева в команду. Престарелый бразилец Жозе с лишним весом как-то вообще не впечатляет.
Глебов, по моему мнению, действительно будет УСИЛЕНИЕ.
Если, конечно, не заболеет хворью, которая называется "ну, фсё - жизнь удалась".
Так-то он один из ключевых игроков обороны Ростова если не ключевой.
Ни разу не замечал, чтобы Глебов выходил на поле и играл, что называется, "в полноги".
Глебов, по моему мнению, действительно будет УСИЛЕНИЕ.
Если, конечно, не заболеет хворью, которая называется "ну, фсё - жизнь удалась".
Так-то он один из ключевых игроков обороны Ростова если не ключевой.
Ни разу не замечал, чтобы Глебов выходил на поле и играл, что называется, "в полноги".