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«Спартак» может дать 11 млн евро за Глебова

вчера, 17:45

«Спартак» ведёт переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

Сумма трансфера может составить 11 миллионов евро.

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Все комментарии
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 22:52, ред.
уважаемый KANDAUROV неужели вы настолько ненавидете жителей юж. америки что называете их стадом,а в отдельности особями) к вашему удивлению наверно я скажу что эти люди(жители юж америки) играют в футбол намного лучше россиян и выиграли уже столько,сколько нам и не снилось) а вы их особями и стадом) по другому надо вопрос ставить)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:22, ред.
При чем тут Юбилей вообще ???
Откройте трансфермаркт и посмотрите кто больше закупается....в юбилейный сезон...Аморал или Медведев...

Зенит закупается потому как Малкомов продаёт...а некоторые из-за пришедшей новой философии....которая кстати каждые полтора-два сезона новая..))
Траты Зенита видны...ибо отражаются в титулах и Турнирной таблице...особенно в нынешней...траты сторонников приобретения паспортисты за 11 млн отражаются в тренерских увольнениях.
Зенит покупая усиляется...о чем говорят 6 титулов к ряду...
Мы как сторонние наблюдатели можем только комментировать и оставлять свои мнения на тот или иной трансфер...что мы и делаем...
Ну потратит Спартак в окно 40-50 млн....ну и отлично...возможно станет сильней....а это хорошо...а Зениту ввиду природной скромности и Глушенкова за 6 млн достаточно....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:35
Уважаемый, кариоки -это жители солнечной Бразилии, а стадо, т.к. их сразу 6 особей было куплено. А ЕК тоже не было тогда , да и еще долго не будет. Вы же сам уважаемый называли сумму покупок около 46 млн евро, не так ли.? Но это был и продолжается пир во время чумы с учетом значительного повышения контрактов Семаку и кариокам весной этого года. Мы в курсе. Приближается юбилей великого Зенита - события соизмеримого с 100 летием Великого Октября!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:18
Каких кариок???
Вы о чем???
Речь об отечественном игроке,...
И слово "стадо" применяйте пожалуйста в местах где оно уместно....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:18
А вот обмен на Соболева был бы уместен
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:11
Напомнить сколько за стадо кариок отдали полгода назад ? А тогда тоже ЕК не было и не предвиделось.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:00, ред.
Какие "такие же" ???
У Зенита копеечка к копеечке....за 11 млн евро 5-ых игроков с паспортом купит...но чтоб за одного отдавать такие деньги...акстись...
Бережливые за Глушенкова в 2 раза меньше отдали..
7f9ty32yr79w
7f9ty32yr79w ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:42
Ростов никогда не был конкурентом спартака, он всегда был филиалом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:02
Если я правильно понял, то потуги трансферные Спартака при отсутствии ЕК непонятны, а такие же потуги Зенита при тх же условиях не только понятны, но и одобряемы?
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:46, ред.
Вроде и деньги стали вкладывать большие, но, вот, как новые игроки помогут всей команде - пока для меня вопрос вопросов.
Глебов, по моему мнению, действительно будет УСИЛЕНИЕ.
Если, конечно, не заболеет хворью, которая называется "ну, фсё - жизнь удалась".
Так-то он один из ключевых игроков обороны Ростова если не ключевой.
Ни разу не замечал, чтобы Глебов выходил на поле и играл, что называется, "в полноги".
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:46
И опять не пойми что берём, и главное за деньги. Какой то кошмар эти попытки заткнуть лимит. Возьмите Тюкавина тогда у Динамо больше пользы будет. Глебов это уровень Умярова, зачем нам ещё один некомпетентный опорник?
Viollator
Viollator
вчера в 18:44
Может сумма в рэ
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:43
Вот пишу всем болельщикам которые пишут о страшных денежных средствах переплачиваемые клубами за игроков. Да нам это должно быть по одному месту....Главное в трансфере нужен ли игрок команде, заиграет ли он в ней.
Ну вот Жозе мой любимый Спартак купил за три копейки И Что...?...видно что парень сюда приехал не играть в футбол , а срубить бабла. Сразу же вспоминаеться Немец Шюрлле...)...
Еще раз пишу главное , что бы игрок приносил пользу клубу и вписался в схемы и игру , которую исповедает тренер и команда
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:38, ред.
Купить Глебова за 11 млн евро можно только при кешбэке в 10 млн....

Не думаю что в РПЛ есть паспортисты дороже 10 млн..
Точнее сказать отечественные игроки за которых можно отдать 11 млн...

За такую сумму вполне можно привезти ещё игрока уровня Барко...
Хотя если честно непонятны потуги....еврокубков нет...зенитовскую селекцию всё равно финансово не переплюнуть....
Семак чемпионство даже при покупке 4-х Глебовых навряд ли отдаст....а ради кубка увеличивать стоимость состава на треть в одно окно...есть ли смысл??
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 18:31
лично мне удивительно почему спартак упорно не хочет видеть опорника в литвинове) по мойму ничем глебову не уступает,да и адаптированный) но его либо ставят центр. защитником,либо не ставят вообще) это меня удивляет, на мой взгляд очень не плохой игрок
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:28, ред.
Будет хорошо, если эта сделка состоится и наконец-то разрешится эта давняя и давно назревшая проблема "Спартака" : острая необходимость в хорошем и качественном опорнике. Глебов - уже достаточно опытный опорник - один из лучших российских игроков на этой позиции, хоть и молодой, ему не придётся тратить время на адаптацию в РПЛ, и что важно он с российским паспортом.
На каждую позицию легионеров не наберёшься, лимит не позволит.
И непонятную ситуацию с Соболевым надо как-то уже разрулить,
это в интересах клуба. Не хочет играть пусть уходит, хочет играть, пусть играет.
Но вообще, такого габаритного форварда таранного типа, как Соболев сейчас очень не хватает "Спартаку". На месте Станковича я бы вернул Соболева в команду. Престарелый бразилец Жозе с лишним весом как-то вообще не впечатляет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:28
Нехилая денежка за россиянина...
Capral
Capral
вчера в 18:27
Спартак начинает меня пугать своими закупками и тратами. Неужели руководство Спартака, так безгранично доверяет Станковичу, что идет на все капризы тренера. С одной стороны, хороший опорник не помешает, хотя, Глебов не очень подходит под комбинационный стиль Спартака, ведь, грамотный опорник- это не только разрушитель, но и созидатель. Ну и конечно, цена великовата. Усиление Спартака, по всем позициям, меня лично очень радует- давно пора, такому Величайшему советскому клубу заявить о себе в полный голос!!!!!!! Но разве, все приобретения команды можно назвать уместными? Деньги, и огромные летят на ветер, а что, из всего этого будет- вопрос...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:18
За что?))
Вещий
Вещий
вчера в 18:17
Думаю что Спартак немного горячится... не там ищут нужных игроков.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:14
Есть с кого брать пример...)))
lotsman
lotsman
вчера в 18:08
Спартак работает на ослабление конкурента.)
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:55
11 евролямов слишком завышенная сумма за Глебова. Я сомневаюсь что это правда
2 года назад Спартак предлагал за Глебова 5 евролямов и Ростов отказал
Гость
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