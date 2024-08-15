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ЦСКА ведёт переговоры по трансферу нападающего «Маккаби»

вчера, 17:26

Нападающий «Маккаби» из Тель-Авива Дор Тургеман может перебраться в ЦСКА.

По данным источника, «армейцы» уже контактировали с израильским клубом, но не делали официального предложения по трансферу игрока.

Отмечается, что сам футболист готов продолжить карьеру в России.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:53
Если это так, то такой парень подойдёт ЦСКА.
Будь здрав Пират.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:47
заметил его на молодежных ЧМ-2020 и Евро 2021.
двуногий, с волшебной техникой, элитным видением поля и заряженностью на борьбу. очень выносливый и настроен на постоянный прессинг.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:24
Это что за фрукт?
2f4eq9tn95zu
2f4eq9tn95zu
вчера в 18:10
Хороший нап армейцам сейчас нужен
Гость
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