ЦСКА ведёт переговоры по трансферу нападающего «Маккаби»

Нападающий «Маккаби» из Тель-Авива Дор Тургеман может перебраться в ЦСКА.
По данным источника, «армейцы» уже контактировали с израильским клубом, но не делали официального предложения по трансферу игрока.
Отмечается, что сам футболист готов продолжить карьеру в России.
Будь здрав Пират.
Будь здрав Пират.
двуногий, с волшебной техникой, элитным видением поля и заряженностью на борьбу. очень выносливый и настроен на постоянный прессинг.
двуногий, с волшебной техникой, элитным видением поля и заряженностью на борьбу. очень выносливый и настроен на постоянный прессинг.