ЦСКА ведёт переговоры по трансферу нападающего «Маккаби»

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вчера, 17:26

Нападающий «Маккаби» из Тель-Авива может перебраться в ЦСКА .

По данным источника, «армейцы» уже контактировали с израильским клубом, но не делали официального предложения по трансферу игрока.

Отмечается, что сам футболист готов продолжить карьеру в России.