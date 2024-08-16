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16 августа 2024, 15:31

Полузащитник «Зенита» подписал контракт с «Оренбургом» до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. «Зенит» оставляет за собой право обратного выкупа футболиста.

Напомним, Ковалено перешёл к «сине-бело-голубым» из «Сочи» в июле 2023 года. В текущем сезоне 21-летний центральный полузащитник участия не принимал. А в прошлой кампании Коваленко сыграл 14 матчей, в которых отметился голевой передачей и жёлтой карточкой. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2 миллиона евро.