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Полузащитник «Зенита» подписал контракт с «Оренбургом»

16 августа 2024, 15:31

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко подписал контракт с «Оренбургом» до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. «Зенит» оставляет за собой право обратного выкупа футболиста.

Напомним, Ковалено перешёл к «сине-бело-голубым» из «Сочи» в июле 2023 года. В текущем сезоне 21-летний центральный полузащитник участия не принимал. А в прошлой кампании Коваленко сыграл 14 матчей, в которых отметился голевой передачей и жёлтой карточкой. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2 миллиона евро.

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Все комментарии
p5zt8bxmqfy7
p5zt8bxmqfy7
16 августа в 18:23, ред.
В Зените Коваленко совсем не смотрелся.
Garrincha58
Garrincha58
16 августа в 16:44
всё правильно не стали парня мурыжить пусть играет Оренбург играющая команда
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
16 августа в 15:41
Ага! Как круговорот воды в природе)))
Alex_67
Alex_67
16 августа в 15:38
Перемещение денег внутри Газпрома
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