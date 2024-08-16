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В «Реймсе» отреагировали на информацию о переговорах с ЦСКА по Думбия

16 августа 2024, 13:28

Генеральный директор «Реймса» Матье Лакур сообщил, что полузащитник французского клуба и сборной Мали Камори Думбия не перейдёт в ЦСКА.

Мы не имеем абсолютно никаких контактов с ЦСКА.

Не ведём никаких переговоров.

Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры по трансферу Думбия полтора месяца и близки к их позитивному завершению.

21-летний атакующий полузащитник выступает за «Реймс» с июля 2021 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Брест», Думбия сыграл 25 матчей в Лиге 1, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает малийца в 5 миллионов евро.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 августа в 19:43
Да они просто другого Думбия гуглили по старой памяти, не на того попали.
ЦКВД
ЦКВД
16 августа в 19:39
я бы например очень был бы не против если бы ЦСКА купили Комличенко из ростова, тем более он сам сказал что хочет уйти
ЦКВД
ЦКВД
16 августа в 19:33
я не понимаю,зачем нужно искать форварда за границей) я в очередной раз просто хочу услышать от руководителей ЦСКА только одно,если у вас финансовые проблемы так прямо это и скажите,тогда будет понятно зачем вы всякое 73о бесплатное собираете,если же проблем нет,тогда возьмите уже нормального футболиста,или так или так но вы скажите почему приглашаете не пойму кого
adekvat
adekvat
16 августа в 14:03
Счастливая фамилия для ЦСКА.
Alex_67
Alex_67
16 августа в 13:36
Кто-то выпустил очередную утку
Гость
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