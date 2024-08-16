В «Реймсе» отреагировали на информацию о переговорах с ЦСКА по Думбия

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16 августа 2024, 13:28

Генеральный директор «Реймса» Матье Лакур сообщил, что полузащитник французского клуба и сборной Мали не перейдёт в ЦСКА .

Мы не имеем абсолютно никаких контактов с ЦСКА . Не ведём никаких переговоров.

Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры по трансферу Думбия полтора месяца и близки к их позитивному завершению.

21-летний атакующий полузащитник выступает за «Реймс» с июля 2021 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Брест», Думбия сыграл 25 матчей в Лиге 1, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает малийца в 5 миллионов евро.