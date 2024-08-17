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«Ливерпуль» обыграл «Ипсвич» в матче 1-го тура АПЛ

вчера, 16:28
ИпсвичЛоготип футбольный клуб Ипсвич0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» одержал победу над «Ипсвич Таун» в выездном матче 1-го тура АПЛ со счётом 2:0.

В матче отличились Диогу Жота (60) и Мохамед Салах (65).

По итогам матча «Ливерпуль» поднимается на первое место в таблице.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:34
С победой, Ливерпуль!
Неувядаемый Салах снова подтвердил свой высокий класс и мастерство!
FreshMeat
FreshMeat ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:20
У него же был конфликт с Клоппом и только поэтому он хотел якобы уйти, без Клоппа и уходить незачем.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:11
А что Салах потерял в Саудовской Аравии? С него песок не сыпится.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:42
Ливерпуль обыграл главного аутсайдера
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:35
был на работе, матч смотрел только отрывками))
команды очень старались и футболь был отменный.
Ипсвич сразу же задал быстрый темп (возможно, отчасти это впечатление вызвано низкой камерой) и сил у них в таком темпе надолго не хватило.
как же непривычно видеть на скамейке Ливерпуля не Клоппа...
смотрел матч с желанием увидеть хоть намеки на игру Слота, а не Клоппа,
хотя понятно, что по инерции играют еще по Клоппу.
отличный первый тайм, чтобы проснуться и подкрутить настройки
второй тайм был очень хорош, много вертикальных атак на скорости, причем в одно-два касания стараются играть парни, инициативу на себя берут, что здорово. что напрягло, так розыгрыши через Алиссона с выманиванием соперника в прессинг, команды помастеровитее накажут за такое когда нибудь...
да разрывы между линиями имели место быть.
Трент снова лажает в обороне периодически, пусть катится в свой Реал.
а Диас все также бездумно простреливает, пусть катится в несчастную Барсу.. Салах - топ.
Собослаи тоже понравился.
но нужна свежая кровь.
где трансферы, мистер Эдварс?
DXTK
DXTK
вчера в 17:35
Ливерпуль выиграл на классе, Ипсвич будет бороться за выживание.

PS Главное для Слота он начал с победы это хорошо, отдельное спасибо Мо Салаху за это гол+пас, феноминально....... просто не знаю если египтянин уйдет как и кем его будут заменять,
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:27
А «Ливерпулю» точно нужны трансферы? Опытные ребята зарешали против «Ипсвича»
Regista_321
Regista_321 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 17:05
Ему на... не нужна эта Саудовская Аравия.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:59
Без особой напряги . Могли вообще выиграть с разгромом .
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:57
С победой Ливерпуль и всех болельщиков этого клуба! Очень рад за Мохаммеда Салаха - лучший в истории по результативным действиям в первых турах Английской Пример Лиги. 1+1 за первый матч сезона и три очка в копилку команда, очень даже хорошо. Посмотрим, как Ливерпуль сыграет в новом сезоне, в первом, после ухода Юргена Клоппа. Если честно, то думал о том, что Мохаммед Салах перейдёт в Саудовскую Аравию.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:55
Ливерпуль продолжает быть машиной по добыванию очков.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 16:52
С победой! Салах топарь
Сп62
Сп62
вчера в 16:50
Лиха беда начало.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:40
1-й тайм был никакой в исполнении ливера, а во втором проснулись)) и уже на первом месте)) пора праздновать))
Regista_321
Regista_321
вчера в 16:32
Салах в очередном сезоне показывает свой класс.
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