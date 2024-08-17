«Ливерпуль» обыграл «Ипсвич» в матче 1-го тура АПЛ

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вчера, 16:28

«Ливерпуль» одержал победу над «Ипсвич Таун» в выездном матче 1-го тура АПЛ со счётом 2:0.

В матче отличились (60) и (65).

По итогам матча «Ливерпуль» поднимается на первое место в таблице.