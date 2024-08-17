«Ливерпуль» обыграл «Ипсвич» в матче 1-го тура АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Ипсвич Таун» в выездном матче 1-го тура АПЛ со счётом 2:0.
В матче отличились Диогу Жота (60) и Мохамед Салах (65).
По итогам матча «Ливерпуль» поднимается на первое место в таблице.
«Ливерпуль» одержал победу над «Ипсвич Таун» в выездном матче 1-го тура АПЛ со счётом 2:0.
В матче отличились Диогу Жота (60) и Мохамед Салах (65).
По итогам матча «Ливерпуль» поднимается на первое место в таблице.
PS Главное для Слота он начал с победы это хорошо, отдельное спасибо Мо Салаху за это гол+пас, феноминально....... просто не знаю если египтянин уйдет как и кем его будут заменять,
PS Главное для Слота он начал с победы это хорошо, отдельное спасибо Мо Салаху за это гол+пас, феноминально....... просто не знаю если египтянин уйдет как и кем его будут заменять,
команды очень старались и футболь был отменный.
Ипсвич сразу же задал быстрый темп (возможно, отчасти это впечатление вызвано низкой камерой) и сил у них в таком темпе надолго не хватило.
как же непривычно видеть на скамейке Ливерпуля не Клоппа...
смотрел матч с желанием увидеть хоть намеки на игру Слота, а не Клоппа,
хотя понятно, что по инерции играют еще по Клоппу.
отличный первый тайм, чтобы проснуться и подкрутить настройки
второй тайм был очень хорош, много вертикальных атак на скорости, причем в одно-два касания стараются играть парни, инициативу на себя берут, что здорово. что напрягло, так розыгрыши через Алиссона с выманиванием соперника в прессинг, команды помастеровитее накажут за такое когда нибудь...
да разрывы между линиями имели место быть.
Трент снова лажает в обороне периодически, пусть катится в свой Реал.
а Диас все также бездумно простреливает, пусть катится в несчастную Барсу.. Салах - топ.
Собослаи тоже понравился.
но нужна свежая кровь.
где трансферы, мистер Эдварс?
команды очень старались и футболь был отменный.
Ипсвич сразу же задал быстрый темп (возможно, отчасти это впечатление вызвано низкой камерой) и сил у них в таком темпе надолго не хватило.
как же непривычно видеть на скамейке Ливерпуля не Клоппа...
смотрел матч с желанием увидеть хоть намеки на игру Слота, а не Клоппа,
хотя понятно, что по инерции играют еще по Клоппу.
отличный первый тайм, чтобы проснуться и подкрутить настройки
второй тайм был очень хорош, много вертикальных атак на скорости, причем в одно-два касания стараются играть парни, инициативу на себя берут, что здорово. что напрягло, так розыгрыши через Алиссона с выманиванием соперника в прессинг, команды помастеровитее накажут за такое когда нибудь...
да разрывы между линиями имели место быть.
Трент снова лажает в обороне периодически, пусть катится в свой Реал.
а Диас все также бездумно простреливает, пусть катится в несчастную Барсу.. Салах - топ.
Собослаи тоже понравился.
но нужна свежая кровь.
где трансферы, мистер Эдварс?