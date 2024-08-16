Гол Зиркзее помог «Манчестер Юнайтед» одолеть «Фулхэм» на старте сезона АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в матче 1-го тура Английской Премьер-Лиги (1:0).
Победный мяч в составе манкунианцев забил Джошуа Зиркзее на 87-й минуте. Голландец пополнил состав команды этим летом.
В следующем туре МЮ сыграет на выезде с «Брайтоном», а «Фулхэм» дома примет «Лестер».
С прошлого сезона осталась проблема первых 20 минут. Потом игра вроде пошла у МЮ, и, как ни парадоксально, была лучше до замен (хоть и было видно, что не хватает центрфорварда для завершения). После первых замен МЮ конкретно просел, но зато вышел центрфорвард, который наконец смог реализовать момент.
Приятно удивил сегодня Каземиро. Если Юнайтед подпишет чистого опорника, то Каза вполне можно использовать как созидателя.
Гарначо сегодня разочаровал. Всё-таки нужно работать над стабильностью.
Рэшфорд за эти два матча откровенно задолбал. Очень надеюсь, что всё-таки ПСЖ заберёт его, это будет лучше для всех.
В любом случае, всех фанатов МЮ с победой
С прошлого сезона осталась проблема первых 20 минут. Потом игра вроде пошла у МЮ, и, как ни парадоксально, была лучше до замен (хоть и было видно, что не хватает центрфорварда для завершения). После первых замен МЮ конкретно просел, но зато вышел центрфорвард, который наконец смог реализовать момент.
Приятно удивил сегодня Каземиро. Если Юнайтед подпишет чистого опорника, то Каза вполне можно использовать как созидателя.
Гарначо сегодня разочаровал. Всё-таки нужно работать над стабильностью.
Рэшфорд за эти два матча откровенно задолбал. Очень надеюсь, что всё-таки ПСЖ заберёт его, это будет лучше для всех.
В любом случае, всех фанатов МЮ с победой