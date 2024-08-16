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Гол Зиркзее помог «Манчестер Юнайтед» одолеть «Фулхэм» на старте сезона АПЛ

16 августа 2024, 23:53
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в матче 1-го тура Английской Премьер-Лиги (1:0).

Победный мяч в составе манкунианцев забил Джошуа Зиркзее на 87-й минуте. Голландец пополнил состав команды этим летом.

В следующем туре МЮ сыграет на выезде с «Брайтоном», а «Фулхэм» дома примет «Лестер».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
вчера в 12:54
Сити в панике. Стопудово!!
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 10:19
Со скромной, но первой и важной победой команду и всех неравнодушных
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 10:11, ред.
Посмотрим. Чемпионат длинный, всё может быть. Соберут свою волю в кулак, станут одним целым, "вспомнят" славное прошлое команды... Сильных конкурентов, правда, в АПЛ слишком много, и каждый из них так и норовит отодвинуть тебя плечом и спустить вниз по лестнице (турнирной). Нам же остаётся только следить за чемпионатом. Тренер мне импонирует своей молчаливостью и поведением на бровке, не частое явление в современном футболе. Наверное, по этой причине чуток (?), самую малость, переживаю за команду и в последние сезоны сочувствую ей.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 08:26
Еееее
Юнайтед на 1 место
Чо с лицом Сити?
shlomo
shlomo
вчера в 07:51
Пока МЮ выглядит как скромный середнячок....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 07:21
МЮ опять еле выиграло на последних минутах матча на соем поле . А что будет в гостях ?
Grizly88
Grizly88
вчера в 07:20
Зиркзе такого напа Мю давно не хватало новый Ван Нистелрой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 05:29
Молодец травокур, уже начал приносить пользу...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 05:16
Слава одолевшим!
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 03:36
Линделев вроде уходит. Была тут инфа
Валерыч
Валерыч
вчера в 02:43
Повезло "МЮ". В следующий раз при такой игре, может и не прокатить.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 02:03
Игра "кто заснет первым". К концу игры не выдержал Фулхем.
Но старались, были даже риски получить травмы, а это значит игроки верят в Тен Хага.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 01:57
Главное счёт... Для команды было важно начать сезон с победой
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 01:15, ред.
МЮ сегодня и подтвердил своё реноме..., к сожалению.

Смотрим дальше, конечно, но от кого ждать подвижек командной игры, если на поле те же главные "герои" и их заезженные роли ?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 00:56, ред.
Я ни на что не намекаю, но начало положено!!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 00:46
Столкновение Мясника и Туши
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 00:44
Спасибо!
Но дело в том, для меня VIP-статус, как таковой не важен, хотя и приятно.))) Тут дело в другом- в принципиальности футбольных взглядов и конкретно- в знании истории футбола, в частности.

Хорошо, как говорили в дни моей незабываемой юности- "обещаю, всегда готов"!!!

Еще раз, благодарю за понимание. Честно признаюсь- не сомневался. И мой, давний Дорогой Друг, Ваня Станишник- мне сказал: "Не переживай, вернут"!

Всего доброго!)))
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 00:41
Сейчас главное три очка!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
вчера в 00:31, ред.
Бердыев перекупал игроков Рубина в Ростов, Артета и Барселона перекупают игроков Ман.Сити, если бы я владельцем Мю был, Тренер Ван Нистелрой главный, Ван перси помощник и поверь мне там оранжевых было бы в разы больше Англичан ибо паспортисты Бич футбола РПЛ это показала, правят либо махинаторы тот кто покупает игроков за 50 тыс. руб., либо типо сам игрок выкупает за 222 млн сам себя(наследство от неизвестного родственника изТмутаракани в папке СПАМ удачно нашёл) либо 115 нарушений ФФП и ждём , а точнее затягиваем дело, потом апелляции пока срок давности не иссякнет, либо Саудиты, Китай и прочие, которым на ФФП плевать
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 00:29
Из Арсенала скоро тоже турнут, плохо всё, пора призадуматься об аренде в один из клубов РПЛ, ну или же домой в Бразилию
Alex_67
Alex_67
вчера в 00:29
Джошуа действительно помог, дело-то шло к ничьей
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 00:27
Вернули VIP-статус, однако просьба в дальнейшем избегать общения с теми кто Вас как-то атакует персонально - с их нарушениями мы разбираемся, однако на контрнарушения должны тоже реагировать.

Просто избегать тех пользователей которые Вам неприятны и что-то дурное против Вас делают - это путь который будет лучше и для Вас и для сообщества, об этом модераторы Вас неоднократно просили ранее.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 00:24, ред.
Вопросов к тренеру соседей никаких, всё нравится, но сочувствую товарищу Ван Риду
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 00:24
Да-да припоминаю... Но кто же мог подумать?...
Когда и Жезуса называли вторым зубастиком)))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 00:22
А когда-то здешний Медив пророчил ему славное будущее в Челси, даже всем синим пансионатом здесь на соккере "бэд бой" исполняли при праздновании гола Маунта)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 00:22, ред.
У тебя до сих пор к ЭТХ ещё вопросы остались ?!
Пффф!!! Ну ты кремень, Володь! )
allemz
allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 00:17
Тен Хаг продолжает закупаться эредивизионщиками и просто голландцами из других лиг. Доколе, если толку ноль?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 00:16, ред.
Кроме вратарей, им голы нужны, а не воротчики, там местных воротчиков хватает, уверен вы за те деньги не хуже ДДХ летали по углам , а после забитого гола винили всех, и вы там не ради денег, а чтобы показать горожанам Манчестера какого кадра потеряли, да и вообще могли играть за Реал, но у Переса факс не починили, а голубиная почта занята))
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 00:13
Пойдёт ли он на лавку в химки?? Лучше куда попроще, в аль-махаль какой-нибудь))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 00:13, ред.
Скоулз дал интервью, где раскритиковал летние трансферы. Почитай. Вродь всё простыми словами сказал, но поспорить с ним - себе дороже.

Сам я порой просто диву даюсь, как же иногда сложно до людей доходят самые простые истины (это я о дебюте Рэдклиффа)
Гость
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