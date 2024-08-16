Гол Зиркзее помог «Манчестер Юнайтед» одолеть «Фулхэм» на старте сезона АПЛ

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16 августа 2024, 23:53

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в матче 1-го тура Английской Премьер-Лиги (1:0).

Победный мяч в составе манкунианцев забил Джошуа Зиркзее на 87-й минуте. Голландец пополнил состав команды этим летом.