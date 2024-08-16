«Бавария» стартовала в Кубке Германии с крупной победы над «Ульмом»

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16 августа 2024, 23:41

«Ульм» потерпел поражение от «Баварии» в матче 1/32 финала Кубка Германии (0:4).

В составе мюнхенской команды дубль оформил Томас Мюллер, забив на 12-й и 15-й минуте. Увеличил преимущество гостей Кингсли Коман на 79-й. Четвёртый гол записал на свой счёт Харри Кейн на 90+3-й.