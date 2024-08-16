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«Бавария» стартовала в Кубке Германии с крупной победы над «Ульмом»

16 августа 2024, 23:41
УльмЛоготип футбольный клуб Ульм0 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Ульм» потерпел поражение от «Баварии» в матче 1/32 финала Кубка Германии (0:4).

В составе мюнхенской команды дубль оформил Томас Мюллер, забив на 12-й и 15-й минуте. Увеличил преимущество гостей Кингсли Коман на 79-й. Четвёртый гол записал на свой счёт Харри Кейн на 90+3-й.

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Все комментарии
Palex
Palex ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:31
Ну точнее, полу моменты. А защита да, как была слабая так и осталась. Надёжнее она бы смотрелась с парой Дайер- де Лигт.
Capral
Capral ответ soccer player 1 (раскрыть)
вчера в 09:57
Это я иронизирую. Проиграли команде волонтеров, одного из немецких санаториев, то есть - любителям.
soccer player 1
soccer player 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 06:23
«Команда дома пристарелых» ??? Ну вы даёте 😂😂😂
ABir
ABir
вчера в 03:48
Отличное без раскачки начало сезона лучшей немецкой команды всех времен
Comentarios
Comentarios
вчера в 02:52
Размялись
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 02:26
Ну, это как сказать. После прошлогоднего вылета из кубка, от команды дома престарелых - ожидать можно, чего угодно...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 00:42
Бавария еще и состав довольно сильный выставила. Тут было без шансов для Ульма.
STVA 1
STVA 1
вчера в 00:21
Хорошее начало сезона для Баварии
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 00:20
Ну уж Ульм они должны проходить были в любом состоянии
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
16 августа в 23:57, ред.
После прошлого сезона ожидать можно что угодно))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
16 августа в 23:52
хорошая победа.
заодно можно поздравит с дебютом Майкла Олисе и Жоау Палинью.
однако и игроки Ульма имели моменты.
оборона Баварии пока дырявая))
Alex_67
Alex_67
16 августа в 23:48
Не удивительно, это же Бавария
sihafazatron
sihafazatron
16 августа в 23:46
Сразу видно наконец топовый тренер пришёл)))
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