«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче Кубка России

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вчера, 22:27

«Краснодар» обыграл «Ахмат» (1:0) в матче группового этапа Кубка России.

На 87-й минуте автоголом отметился защитник «Ахмата» Александр Жиров. Этот мяч стал единственным в игре.

«Краснодар» идёт на 1-м месте в группе С (6 очков), «Ахмат» занимает 2-е место (3 очка).