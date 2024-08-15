Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2024/2025

«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче Кубка России

вчера, 22:27
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Ахмат» (1:0) в матче группового этапа Кубка России.

На 87-й минуте автоголом отметился защитник «Ахмата» Александр Жиров. Этот мяч стал единственным в игре.

«Краснодар» идёт на 1-м месте в группе С (6 очков), «Ахмат» занимает 2-е место (3 очка).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Атлетик» Бильбао упустил победу над «Хетафе» в 1-м матче Ла Лиги
Вчера, 21:59
«Акрон» обыграл «Факел» в гостевом матче Кубка России
Вчера, 19:57
«Аль-Наср» вышел в финал Суперкубка Саудовской Аравии
Вчера, 10:49
«Реал» обыграл «Аталанту» и завоевал Суперкубок УЕФА
14 августа
Московское «Динамо» обыграло махачкалинское в Кубке России
14 августа
«Спартак» в гостях разгромил «Крылья Советов» в Кубке России
14 августа
Сортировать
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 10:38
Игра могла бы иметь другой рисунок,если бы арбитр был квалифицированным.Он просто убил эту игру.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:18
Победили и ладно.
3hphxdt872kg
3hphxdt872kg
сегодня в 05:52
Краснодар с победой!
bc82dgzerb9v
bc82dgzerb9v
сегодня в 05:44
Не самая важная победа, главное - чемпионат.
112910415
112910415
сегодня в 04:56
Ахмат нынче не впечатляет
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:20
Был на стадионе, игра вообще не понравилась. В кубковой игре против ЦСКА интереснее было на стадионе. Игру Ахмата вообще не понять, если конечно это можно назвать игрой. Краснодар еле-еле как-то смогли добыть важные три очка с помощью автогола. С победой, Краснодар!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:53
Быков с измученной победой .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:55
Краснодар с победой,неплохо отыграли матч !
TheBoLt
TheBoLt ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:45
Да, Козлов завис в воздухе и будто время остановилось. Удар нанес как Джеки Чан в старых фильмах))
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:44
Как я и писал до матча, "победа быков с разницей в 1 мяч". И до забитого гола (отмененного), как я и писал, Ахмат стоял автобусом. И ожидаемо, как я уже сегодня писал, после первого гола Ахмат перестал сидеть в автобусе и игра стала интереснее. Острых атак особо не было, но пару раз обе команды наносили хорошие удары по воротам.

Краснодар в 1 тайме сделал всего одну атаку, на 28 минуте. Все, первый тайм можно было не смотреть, просто катался мяч туда-сюда. Во втором тайме после отмененного гола Быкам пришлось вступить в борьбу за инициативу и они ее легко выиграли. Спасибо Ахмату, что не сел снова в автобус, а просто играл вторым номером.

Это на моей памяти уже 10+ игр с одним и тем же сценарием. Не подряд, но эти команды между собой всегда играют жестко, в силовой футбол с большим количеством фолов, а Ахмат раз за разом ставит автобус, который раскрывается после первого гола. Хоть команды не являются прямыми соперниками по РПЛ, выполняют разные задачи, обе не из одного региона, но играют всегда так, как будто это дерби и важен лишь этот единственный матч, все остальное не важно. Предугадать сценарий здесь так же легко, как предугадать сценарий игры Зенит - Крылья. Я уверен, что следующий матч будет идти по такому же сценарию.

Мне не понятна замена Сперцяна в перерыве. Наверное просто дали отдохнуть? В первом тайме он исправно пытался придумать, как отправить мяч в штрафную. Да, чаще всего защитники накрывали передачи, но это хорошие действия защитников, а не плохие действия Сперцяна. Единственный игрок первого тайма, который пытался выдумать атаку, способную вскрыть автобус.

Козлова жаль. Не люблю, когда в протоколе есть автоголы. Если выбирать между голом Козлова и автоголом Ахмата, лучше бы засчитали гол Козлова, чем этот.

Вперед, Быки!
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:39
Краснодар, играя дома, как завладел инициативой, так её до конца матча и не отдавал.
Кроме, как на 90+ минуте, когда пробили грозненцы опаснейший штрафной, а Акгацев - ОПЯТЬ!!! - крайне неудачно отбил мяч, но на этот раз ему и команде повезло.
А так, судя по всему матчу, гол, что называется, назревал.
И он случился в концовке.
Пусть даже и автогол, но всё развитие матча было именно к тому, что кубанцы забьют. Да и самой концовке удача отвернулась от Ахмата.
В общем, для Краснодара всё сложилось удачно в этом матче.
А Козлов-то как хорош, а?!
Просто молодец!
И гол отменённый, не просто гол, а КОНФЕТКА: ЗАВИС в воздухе, подождал, когда вратарь Ахмата ЗАВАЛИТСЯ, и только потом, как будто в балете, выпрямил ногу, выцеливая именно в то место, где вратаря уже не было.
Отличный гол! Жаль, что офсайт...((
Да и весь матч Козлов был очень заметен в атаке.
Хорошее, даже ОТЛИЧНОЕ приобретение Краснодара.
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:37
Краснодар снова не убедил.
Имея в составе отличных игроков, можно было сыграть и лучше.
А главное, могли бы гол забить и сами, даже не один.
Ахмат же показал игру, но не результат...
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:37
Первый тайм - по большей части броуновское движение положительно заряженных частиц. Из-за отсутствия каких-либо внятных атакующих действий обеих команд начал считать нарушения правил. Насчитал 14 ( может ошибся). Второй тайм был побойчее. Кохлов забил, но радость парня оказалась преждевременной. "Краснодар" поддавливал, не сказать, что создал россыпь моментов, но Жиров решил вознаградить соперников за старания. В общем болельщиков "Краснодара" с трудовой победой, ну а "Ахмат", несмотря на поражение, остался на втором месте в группе, так что вся борьба впереди. Как-то так на мой взгляд.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:33
как же много брака было, кошмар просто.
Быков с победой
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:30
Судейство какое то непоследовательное... всё решил автогол...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 