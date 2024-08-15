«Краснодар» обыграл «Ахмат» в матче Кубка России

«Краснодар» обыграл «Ахмат» (1:0) в матче группового этапа Кубка России.
На 87-й минуте автоголом отметился защитник «Ахмата» Александр Жиров. Этот мяч стал единственным в игре.
«Краснодар» идёт на 1-м месте в группе С (6 очков), «Ахмат» занимает 2-е место (3 очка).
Кроме, как на 90+ минуте, когда пробили грозненцы опаснейший штрафной, а Акгацев - ОПЯТЬ!!! - крайне неудачно отбил мяч, но на этот раз ему и команде повезло.
А так, судя по всему матчу, гол, что называется, назревал.
И он случился в концовке.
Пусть даже и автогол, но всё развитие матча было именно к тому, что кубанцы забьют. Да и самой концовке удача отвернулась от Ахмата.
В общем, для Краснодара всё сложилось удачно в этом матче.
А Козлов-то как хорош, а?!
Просто молодец!
И гол отменённый, не просто гол, а КОНФЕТКА: ЗАВИС в воздухе, подождал, когда вратарь Ахмата ЗАВАЛИТСЯ, и только потом, как будто в балете, выпрямил ногу, выцеливая именно в то место, где вратаря уже не было.
Отличный гол! Жаль, что офсайт...((
Да и весь матч Козлов был очень заметен в атаке.
Хорошее, даже ОТЛИЧНОЕ приобретение Краснодара.
Кроме, как на 90+ минуте, когда пробили грозненцы опаснейший штрафной, а Акгацев - ОПЯТЬ!!! - крайне неудачно отбил мяч, но на этот раз ему и команде повезло.
А так, судя по всему матчу, гол, что называется, назревал.
И он случился в концовке.
Пусть даже и автогол, но всё развитие матча было именно к тому, что кубанцы забьют. Да и самой концовке удача отвернулась от Ахмата.
В общем, для Краснодара всё сложилось удачно в этом матче.
А Козлов-то как хорош, а?!
Просто молодец!
И гол отменённый, не просто гол, а КОНФЕТКА: ЗАВИС в воздухе, подождал, когда вратарь Ахмата ЗАВАЛИТСЯ, и только потом, как будто в балете, выпрямил ногу, выцеливая именно в то место, где вратаря уже не было.
Отличный гол! Жаль, что офсайт...((
Да и весь матч Козлов был очень заметен в атаке.
Хорошее, даже ОТЛИЧНОЕ приобретение Краснодара.
Краснодар в 1 тайме сделал всего одну атаку, на 28 минуте. Все, первый тайм можно было не смотреть, просто катался мяч туда-сюда. Во втором тайме после отмененного гола Быкам пришлось вступить в борьбу за инициативу и они ее легко выиграли. Спасибо Ахмату, что не сел снова в автобус, а просто играл вторым номером.
Это на моей памяти уже 10+ игр с одним и тем же сценарием. Не подряд, но эти команды между собой всегда играют жестко, в силовой футбол с большим количеством фолов, а Ахмат раз за разом ставит автобус, который раскрывается после первого гола. Хоть команды не являются прямыми соперниками по РПЛ, выполняют разные задачи, обе не из одного региона, но играют всегда так, как будто это дерби и важен лишь этот единственный матч, все остальное не важно. Предугадать сценарий здесь так же легко, как предугадать сценарий игры Зенит - Крылья. Я уверен, что следующий матч будет идти по такому же сценарию.
Мне не понятна замена Сперцяна в перерыве. Наверное просто дали отдохнуть? В первом тайме он исправно пытался придумать, как отправить мяч в штрафную. Да, чаще всего защитники накрывали передачи, но это хорошие действия защитников, а не плохие действия Сперцяна. Единственный игрок первого тайма, который пытался выдумать атаку, способную вскрыть автобус.
Козлова жаль. Не люблю, когда в протоколе есть автоголы. Если выбирать между голом Козлова и автоголом Ахмата, лучше бы засчитали гол Козлова, чем этот.
Вперед, Быки!
Краснодар в 1 тайме сделал всего одну атаку, на 28 минуте. Все, первый тайм можно было не смотреть, просто катался мяч туда-сюда. Во втором тайме после отмененного гола Быкам пришлось вступить в борьбу за инициативу и они ее легко выиграли. Спасибо Ахмату, что не сел снова в автобус, а просто играл вторым номером.
Это на моей памяти уже 10+ игр с одним и тем же сценарием. Не подряд, но эти команды между собой всегда играют жестко, в силовой футбол с большим количеством фолов, а Ахмат раз за разом ставит автобус, который раскрывается после первого гола. Хоть команды не являются прямыми соперниками по РПЛ, выполняют разные задачи, обе не из одного региона, но играют всегда так, как будто это дерби и важен лишь этот единственный матч, все остальное не важно. Предугадать сценарий здесь так же легко, как предугадать сценарий игры Зенит - Крылья. Я уверен, что следующий матч будет идти по такому же сценарию.
Мне не понятна замена Сперцяна в перерыве. Наверное просто дали отдохнуть? В первом тайме он исправно пытался придумать, как отправить мяч в штрафную. Да, чаще всего защитники накрывали передачи, но это хорошие действия защитников, а не плохие действия Сперцяна. Единственный игрок первого тайма, который пытался выдумать атаку, способную вскрыть автобус.
Козлова жаль. Не люблю, когда в протоколе есть автоголы. Если выбирать между голом Козлова и автоголом Ахмата, лучше бы засчитали гол Козлова, чем этот.
Вперед, Быки!