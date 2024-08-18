Гюндоган хочет уйти из «Барселоны»

Полузащитник Илкай Гюндоган хочет покинуть «Барселону».
Об этом футболист сообщил тренерскому штабу.
Руководство клуба недовольно высокой зарплатой футболиста. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик не видит в Гюнлогане ключевого игрока.
Полузащитник Илкай Гюндоган хочет покинуть «Барселону».
Об этом футболист сообщил тренерскому штабу.
Руководство клуба недовольно высокой зарплатой футболиста. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик не видит в Гюнлогане ключевого игрока.
Вообще, заметил, что у бывших игроков МС карьера не складывается удачно. Исключение - Палмер. Значит, только Пеп мог выжать из них максимум.
Вообще, заметил, что у бывших игроков МС карьера не складывается удачно. Исключение - Палмер. Значит, только Пеп мог выжать из них максимум.
Кроме того сомневаюсь, что тот же Флик во всеуслышание высказал своё негативное мнение в отношение Гюндогана. Сомневаюсь потому, что в великих клубах такое не принято.
Кроме того сомневаюсь, что тот же Флик во всеуслышание высказал своё негативное мнение в отношение Гюндогана. Сомневаюсь потому, что в великих клубах такое не принято.