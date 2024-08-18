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Гюндоган хочет уйти из «Барселоны»

вчера, 09:30

Полузащитник Илкай Гюндоган хочет покинуть «Барселону».

Об этом футболист сообщил тренерскому штабу.

Руководство клуба недовольно высокой зарплатой футболиста. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик не видит в Гюнлогане ключевого игрока.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 18:02, ред.
Барселона (даже современная) болотом быть не может.
Да. Смутные времена там нынче, потому как рулят хитро*опые, но глупые. Та же грусть, кстати, что и в МЮ. Да и нынешний чудо-колхоз Баварии недалеко от этого ушёл. Однако запятнать этим Славу таких клубов абсолютно нереально.
Мячикопинатели всего мира стремятся попасть в эти команды, став гордостью своих семейств и своего окружения!
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:53
Гюндоган умный парень и ему хватило года, чтобы понять, какое болото эта современная Барселона. Желаю удачи и пусть найдет новый клуб получше.
VvediteNowiyLogin
VvediteNowiyLogin
вчера в 16:28
Я думаю, что эт о все отмазки мол Флику не нужен Гюндо. Лучший игрок прошлого сезона в составе Барсы, который находится в порядке не может не подходит какому-либо адекватному тренеру. Лапорта просто хочет заработать хоть как-то, чтоб опять про94 средства на непродуманные трансферы
Igo0rek
Igo0rek ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 15:32
Просто ты привел в пример Палмера, а он провел за основу всего несколько матчей, и с десяток матчей выходил на пару минут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:30
Продать Гюндо - это официальная версия.
По факту же я не думаю, что Флик будет форсировать с его уходом. Как писал ранее, ключевые ПЗшники Барсы (Йонг/Педри/Гави) - хрустали, хлещще некуда, Немец же, кроме возраста и относительно низкой скорости, практически не имеет игровых изъянов + универсал в середине поля.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:14, ред.
Смотрел игры "Барселоны" в прошлом году. Не соглашусь с тренером по поводу его мнения, что он не видит в турке ключевого игрока. Именно Гюндоган был на поле как Фигаро, - то здесь, то там, принимал участие во многих эпизодах матча и, во всяком случае, не портил командной игры.
Кроме того сомневаюсь, что тот же Флик во всеуслышание высказал своё негативное мнение в отношение Гюндогана. Сомневаюсь потому, что в великих клубах такое не принято.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:09
Барса сама подписывает свободных агентов или покупает немолодых, возрастных футболистов, потом не знает, что с ними делать.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:28
Так турок/немец сам хочет уйти? Или все же Барселона недовольна его ЗП и хотят продать?
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 12:01
Они играли только за молодежку МС
Igo0rek
Igo0rek ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 11:41
У Трипьера все сложилось, у Фримпонга тоже дела идут хорошо в Байере)
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:27
Его зарплата отбивает желание подписать игрока
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:22
Надо было в Сити оставаться
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:18
Это Барселона его хочет уйти
Вещий
Вещий
вчера в 10:36
Ну Флику конечно виднее кто ему нужен... главное чтобы был результат.
FreshMeat
FreshMeat ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 10:28
Гюндоган пришел в МС вместе с Гвардиолой в 2016 году, моложе на 7 лет. В 33 он явно не "тот" что был 7 лет назад? Вопрос только в пристрастии Барселоны к списанным футболистам, начинающим только терять качества, вроде Левандовски, Гюндогана, а была попытка купить Гризмана в 30 лет, Агуэро в 33, Алонсо в 31, Ромеу 31, Иньиго Мартинес 31, Кансело 29. И это всего за 3 года правления Лапорты. С одной стороны - мотивация выиграть чемпионат или ЛЧ, особенно у тех кто ничего не выигрывал. Но это живые люди, а не роботы.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:03
Барселона недовольна высокой зарплатой Гюндогана? А кто предложил ему такой контракт? И чем это каталонцы недовольны? По-моему, он отрабатывает свою зарплату.

Вообще, заметил, что у бывших игроков МС карьера не складывается удачно. Исключение - Палмер. Значит, только Пеп мог выжать из них максимум.
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:36
Новая метла метет по-новому
drug01
drug01
вчера в 09:35
Вот бывает такое решение уйти из такого клуба???
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:34
Ну это его решение,хочет пусть уходит.
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