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«Бавария» хочет, чтобы Горецка ушёл из клуба

вчера, 13:39

Полузащитник Леон Горецка может покинуть «Баварию».

По данным источника, руководство мюнхенского клуба давит на футболиста, чтобы он ушёл из команды.

Сам игрок хочет остаться в «Баварии» и бороться за место в составе.

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Все комментарии
Алексей Богатов
Алексей Богатов
сегодня в 15:05
Да не жалко всех немцев,которые позировали с закрытыми ртами,радужные б-ь
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:52
Джикию включил
shlomo
shlomo
вчера в 15:16
Ну что, клуб конечно может и надавить и придумать так чтобы он сам ушел...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:07
Горелка потерял право остаться в Баварии когда он начал вести грязные интриги против нагельсманна
abey3xcp3rsk
abey3xcp3rsk
вчера в 14:59
Хороший игрок, чем их не устроил
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:01
Не что ушёл, а чтобы ушёл.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:56
Горецка, насильно мил не будешь.
Как бороться за место, если тренер не хочет тебя видеть?
Это Бавария и она не любит, когда ей навязывают свои услуги.
n7eh53uvwfsm
n7eh53uvwfsm
вчера в 13:50
Надо не уходить и бороться, хорошо играть!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:42
А что это так разругались то ?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:42
Что-то мутят баварцы...
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