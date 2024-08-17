«Бавария» хочет, чтобы Горецка ушёл из клуба

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вчера, 13:39

Полузащитник может покинуть «Баварию».

По данным источника, руководство мюнхенского клуба давит на футболиста, чтобы он ушёл из команды.

Сам игрок хочет остаться в «Баварии» и бороться за место в составе.