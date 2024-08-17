«Бавария» хочет, чтобы Горецка ушёл из клуба

Полузащитник Леон Горецка может покинуть «Баварию».
По данным источника, руководство мюнхенского клуба давит на футболиста, чтобы он ушёл из команды.
Сам игрок хочет остаться в «Баварии» и бороться за место в составе.
Полузащитник Леон Горецка может покинуть «Баварию».
По данным источника, руководство мюнхенского клуба давит на футболиста, чтобы он ушёл из команды.
Сам игрок хочет остаться в «Баварии» и бороться за место в составе.
Как бороться за место, если тренер не хочет тебя видеть?
Это Бавария и она не любит, когда ей навязывают свои услуги.
Как бороться за место, если тренер не хочет тебя видеть?
Это Бавария и она не любит, когда ей навязывают свои услуги.