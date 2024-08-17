Мюллер ответил на вопрос о будущем Горецки в «Баварии»

Нападающий Томас Мюллер высказался о своём одноклубнике Леоне Горецке, который может покинуть «Баварию».
У Леона непростая ситуация, но он отлично тренируется. Тренеру и клубу всегда приходится принимать сложные решения. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни и недели, но Леон — один из нас.
Тебе, Дружище- Здоровья, и конечно- с победой тебя, твоего любимого РЕАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))
Тебе, Дружище- Здоровья, и конечно- с победой тебя, твоего любимого РЕАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))