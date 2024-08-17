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Мюллер ответил на вопрос о будущем Горецки в «Баварии»

вчера, 10:38

Нападающий Томас Мюллер высказался о своём одноклубнике Леоне Горецке, который может покинуть «Баварию».

У Леона непростая ситуация, но он отлично тренируется. Тренеру и клубу всегда приходится принимать сложные решения. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни и недели, но Леон — один из нас.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:27
Вини у вас Красавчик- такой ШЕДЕВР смастерил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вобщем, Удачи- самому Великому Клубу в мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:20
...всё,нет проблем, погорячился ! Спасибо, тяжело без немца строить игру,но всё решает Вини впереди ,как мне показалось и игра строилась за счет его выпадов,в целом всё неплохо складывается, да и гол француза закономерен и своевременный для него...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:15
Фотографией, конечно...
Тебе, Дружище- Здоровья, и конечно- с победой тебя, твоего любимого РЕАЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:11, ред.
...Песковым или своим присутствием на сайте..?! Или я про кардинала не въехал? Если что, я по делам в столицу на пару дней,рад тебя видеть и слышать,здоровья!
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 19:25
Санёк, ты меня пугаешь, Дружище...)))
59pjbeu5ct2g
59pjbeu5ct2g
вчера в 11:28
Больше работай и старайся быть в игре!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:15
Да понятно, что у него есть "вес" в клубе. Но ведь неофициально все, поэтому не думаю, что стоит задавать подобные вопросы игроку...
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:05
А вот это- как сказать! Именно, вот этот, самый Мюллер, в прошлом сезоне- стал главным организатором заговора против Тухеля!!! Именно Мюллер, всегда, так или иначе, открыто или скрыто- фигурирует во всех внутренних командных разборках... Так было и при Нагельсманне в Баварии, так было, и при Тухеле. Он, если можно так сказать- "серый кардинал" командных революций. Так что, не следует его недооценивать. И кстате, именно Мюллер хохотал и предсказывал провал сборной Германии на ЧЕ, после назначения Нагеля ГТ...
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:55
Может он по совместительству тренер!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:44
Мюллер игрок, а не тренер, чтоб решать подобное))
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