Марадона во второй дивизион Англии и Роналдиньо в АПЛ. Самые безумные трансферы, которые так и не состоялись

Такое могло произойти только в кино.

Бывшие звёзды «Челси», «Барселоны» и «Реала» входят в число игроков, которые были близки к странным переходам в такие клубы, как «Лидс Юнайтед», «Астон Вилла» и «Блэкберн Роверс». Предлагаем вам вспомнить самые интересные из несостоявшихся трансферов звёзд мирового футбола.

Пеп Гвардиола в «Уиган»

Перед матчем Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Уиганом» в феврале 2018 года Гвардиола признался, что едва не присоединился к «латикс» после их выхода в Премьер-Лигу в 2005 году, но его посчитали недостаточно хорошим игроком, чтобы конкурировать за место в полузащите с Джимми Буллардом и Грэмом Каванахом. Гвардиола рассказал:

Я был недостаточно хорош, это правда. Я был стар, действительно стар! Я пытался приехать сюда, чтобы поиграть в английский футбол, но не смог.

Роналдиньо в «Блэкберн»

У «Блэкберн Роверс» довольно хорошая история в плане нелепых слухов о трансферах, но начнем с Роналдиньо.

Английский клуб предложил бразильцу 20 миллионов фунтов стерлингов в течение трёх лет за переход в Ланкашир из «Милана».

«Он стремится играть в АПЛ , и я думаю, что это нам на руку», — заявил председатель клуба Анурадха Десаи в интервью BBC Radio Lancashire.

Десаи также подтвердил, что «Блэкберн» надеялся подписать Дэвида Бекхэма и Дэмьена Даффа (снова). Не нужно говорить вам, перешел ли кто-либо из этих игроков на «Ивуд Парк».

Вирджил ван Дейк в «Кристал Пэлас»

Тренируя «Кардифф Сити», Нил Уорнок рассказал, что был убеждён не подписывать ван Дейка в «Кристал Пэлас» после того, как его главный скаут настоял на том, что защитник слишком медлителен.

«Я думаю, он всё ещё работает в „Кристал Пэлас“», — сказал Уорнок о скауте.

Диего Марадона в «Шеффилд Юнайтед» и «Лидс»

За свою карьеру Марадона дважды мог перейти в Англию. После ознакомительной поездки в Аргентину в 1978 году менеджер «Шеффилд Юнайтед» Гарри Хаслам настоятельно рекомендовал клубу второго дивизиона подписать 17-летнего Марадону за 200 тысяч фунтов стерлингов, однако «блэйдс» в итоге выбрали Алекса Сабеллу за 160 тысяч фунтов стерлингов и вылетели в третий дивизион.

Девять лет спустя управляющий директор «Лидс Юнайтед» Билл Фотерби провёл переговоры с агентом Марадоны, чтобы выяснить, можно ли убедить аргентинскую звезду присоединиться к «павлинам», которые в то время также выступали во Втором дивизионе.

Возможно, это был своего рода пиар-ход, поскольку Фотерби никогда всерьёз не намеревался подписывать контракт с Марадоной.

Ривалдо в «Болтон»

В составе «Болтона» в 2004 году были такие игроки, как Джей-Джей Окоча, Фернандо Йерро и Иван Кампо, и в какой-то момент казалось, что Ривалдо вот-вот присоединится к клубу Сэма Эллардайса. Представитель бразильца Питер Харрисон в интервью Bolton Evening News сказал:

С трансфером такого масштаба никогда нельзя быть уверенным на 100%, но Сэм сделал своё предложение, и дела идут очень хорошо. Ничего предосудительного в задержке трансфера нет. Ривалдо просто взял время подумать. Я точно знаю, что Сэм произвел на него хорошее впечатление, как и Фил Гартсайд. Всё выглядит хорошо.

Ривалдо, который был свободным агентом после ухода из «Крузейро», даже сказал:

Я хочу попробовать вывести «Болтон» в еврокубки впервые в их истории. Это захватывающее время.

Увы, всего пару недель спустя Эллардайс заявил официальному сайту клуба:

Я могу категорически подтвердить, что Ривалдо к нам не присоединится.

Роберт Левандовски в «Блэкберн»

Болельщики «Блэкберна» продолжают сожалеть об извержении вулкана Эйяфьятлайокудль, который уничтожил их шанс подписать 21-летнего Роберта Левандовского из «Леха» Познань за 4 миллиона фунтов стерлингов. Об этом рассказывал и сам польский форвард.

Зинедин Зидан в «Блэкберн»

«Зачем вам подписывать Зидана, когда у нас есть Тим Шервуд?»

На этот вопрос можно ответить по-разному, но для бывшего председателя «Блэкберна» Джека Уокера не было ни одного ответа.

«Блэкберн» выиграл Премьер-Лигу в сезоне 1994/95, и Рэй Харфорд и его помощник тренера Дерек Фазакерли хотели, чтобы клуб подписал 23-летнего Зидана, который в то время играл за «Бордо». Однако трансфер так и не состоялся.

Роберто Карлос в «Астон Виллу» и «Бирмингем»

Нам так и не удалось увидеть Роберто Карлоса в Западном Мидленде. В интервью The Sun бразилец рассказывал:

На самом деле я был близок к тому, чтобы присоединиться к «Астон Вилле» в начале своей карьеры. Я встречался с представителями клуба, но ничего не произошло. «Бирмингем» тоже был заинтересован в моём переходе, но ничего не вышло, и позже я перешел в миланский «Интер».

Андрес Иньеста в «Рейнджерс»

Есть ли ещё один игрок, который у вас ассоциируется с шотландской Премьер-Лиге меньше, чем Иньеста? Есть ли ещё кто-то, о котором вы думаете в последнюю очередь, когда слышите слова «замена для Барри Фергюсона»?

Алекс Маклиш действительно пытался подписать Иньесту в «Рейнджерс» в качестве замены Фергюсону ещё в 2004 году. В интервью Daily Record Маклиш сказал:

Ему тогда было всего 18 лет. Мы спросили, можем ли мы привезти его в Шотландию, и нам сказали, что клуб попытается собрать немного денег и осуществить его переход.

Майкл Эссьен в «Бернли»

В 2009 году бывший председатель «Бернли» Брендан Флуд рассказал, что «бордовые» могли подписать Эссьена, но не были готовы платить полузащитнику всего 60 фунтов в неделю:

Я узнал, что Майкл Эссьен был на просмотре здесь несколько дней. Один из лучших игроков на чемпионате мира (вероятно, речь о ЧМ U-17 в 1999 году — прим.) — и мы его не подписали. Политика клуба подразумевала, что мы не будем платить юноше больше 60 фунтов в неделю. Меня поразило, что проблема заключалась в отсутствии коммуникации внутри клуба, из-за чего наши молодые ребята не могли сделать исключение из правила.

Андрей Шевченко в «Вест Хэм»

Сам Шевченко отрицает, что когда-либо проходил просмотр в «Вест Хэме», но, по словам Харри Реднаппа, клуб из Восточного Лондона отклонил возможность подписать нападающего.

Мне предложили [Шевченко], когда ему было всего 19. Мы пригласили его на тренировку на три или четыре дня, и я помню, как он играл за нас в матче против резервной команды «Барнета» на стадионе «Чадвелл Хит». Он выглядел вполне прилично. Но это было как раз после того, как у меня были все эти проблемы с румынскими парнями, и я подумал, что последнее, что мне нужно, — это украинец. Кроме того, за него просили около 1 миллиона фунтов стерлингов, а у нас на тот момент не было денег.

Златан Ибрагимович в КПР

Молодой Златан всё равно был Златаном — по имени и по темпераменту.

Каким-то образом кризисный клуб КПР убедил его пойти на просмотр на «Лофтус Роуд» в 1998 году. Всё прошло не очень хорошо.

Когда один из тренеров сделал жёсткий подкат против Ибрагимовича, высокорослый швед сказал ему «отвали». И на этом всё закончилось.

Иван Ракитич в «Сандерленд»

Нельзя сказать, что «Сандерленд» принял какие-то плохие решения на трансферном рынке за последние годы, но они продолжали выплачивать зарплату Джеку Родвеллу до 2018 года, а также отказались от возможности подписать Ракитича за 380 тысяч фунтов стерлингов в 2011 году.

Несмотря на рекомендацию европейского директора по скаутингу Яна Аткинса, «чёрные коты» решили не выплачивать компенсацию за подписание 22-летнего Ракитича из «Шальке», у которого оставалось всего шесть месяцев по контракту.

Пьер-Эмерик Обамеянг в «Вест Бромвич»

Казалось, что мы ждали Обамеянга в Английской Премьер-Лиге годами. Чтобы это произошло, потребовалось рекордное для «Боруссии» Дортмунд предложение в 56 миллионов фунтов от «Арсенала», но «Вест Бромвич» мог бы подписать габонца за значительно меньшую сумму в 2011 году.

К сожалению для болельщиков «Альбиона», клуб решил, что Обамеянг просто не стоит 2 миллионов евро.

Йохан Кройф в «Дамбартон»

Кройф мог оказаться в «Лестер Сити» до того, как он перешёл в «Леванте» на позднем этапе своей карьеры, но это ничто по сравнению с историей о том, что шотландский клуб второго дивизиона «Дамбартон» пытался подписать голландскую икону, когда ему было 33 года.

Тогдашний менеджер «Дамбартона» Шон Фэллон позже признал, что попытка клуба была преувеличенным пиар-ходом:

Я всегда знал, что маловероятно, что мы подпишем Кройффа. В худшем случае это вывело бы «Дамбартон» на последние страницы газет на несколько дней и повысило имидж и репутацию клуба, которые в то время были очень низкими. В лучшем случае, если нам действительно повезёт, мы могли получить великолепного игрока.

Но предложение привлекло внимание Кройфа. Легендарный голландец вспоминал: