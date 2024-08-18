Холанд провёл свой сотый матч за «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил гол в матче АПЛ против «Челси» (2:0).
Эта игра стала для футболиста 100-й в футболке «горожан». За это время игрок забил 91 гол и отдал 15 голевых передач.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил гол в матче АПЛ против «Челси» (2:0).
Эта игра стала для футболиста 100-й в футболке «горожан». За это время игрок забил 91 гол и отдал 15 голевых передач.
Удачи норвегу!!!
Удачи норвегу!!!
А статистика у Холланда просто замечательная.
Но мне кажется, что Гвардиола совсем не его тренер, а МС явно не его команда. Попробовать бы его в Реале, для сравнения.
А статистика у Холланда просто замечательная.
Но мне кажется, что Гвардиола совсем не его тренер, а МС явно не его команда. Попробовать бы его в Реале, для сравнения.
Ну неплохо
Ну неплохо