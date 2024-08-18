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Холанд провёл свой сотый матч за «Манчестер Сити»

вчера, 20:34

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил гол в матче АПЛ против «Челси» (2:0).

Эта игра стала для футболиста 100-й в футболке «горожан». За это время игрок забил 91 гол и отдал 15 голевых передач.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:58
отличная статистика. но ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:31
Чтоб статистика результативных действий в АПЛ переваливала за количество матчей надо быть действительно уникальным игроком...
Удачи норвегу!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:41
Гуардиола не его команда
9m345dw929ar
9m345dw929ar ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:18
там уже Мбаппе
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:10
МС с победой!!!
А статистика у Холланда просто замечательная.
Но мне кажется, что Гвардиола совсем не его тренер, а МС явно не его команда. Попробовать бы его в Реале, для сравнения.
drug01
drug01
вчера в 21:02
Холланд держит марку! С победой!!
allemz
allemz
вчера в 20:43
100 игр, 106 результативных действий.
Ну неплохо
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:42
Статистика просто класс. Однако у Холанда нет ни одного результативного действия в финалах за МС. Уже 7-8 финалов за МС сыграл. На YouTube давно гуляют анимированные видео с насмешками над Холандом и его бесполезности в важных матчах.
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