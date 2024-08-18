Холанд провёл свой сотый матч за «Манчестер Сити»

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вчера, 20:34

Нападающий «Манчестер Сити» забил гол в матче АПЛ против «Челси» (2:0).

Эта игра стала для футболиста 100-й в футболке «горожан». За это время игрок забил 91 гол и отдал 15 голевых передач.