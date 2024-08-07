Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Полузащитник «Динамо» создал больше всего моментов в новом сезоне РПЛ

вчера, 10:04

Полузащитник «Динамо» Бителло — главный созидатель стартовавшего сезон РПЛ.

Бразилец отдал больше всего передач под удар (16) и создал наибольшее количество явных голевых моментов (4).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Краснодар» впервые не одержал побед в первых трёх турах РПЛ
04 августа
Гризманн — лучший игрок Ла Лиги по средней оценке за матч
03 августа
Глушенков оформил первый хет-трик в карьере в РПЛ
03 августа
«Зенит» выдал лучший старт сезона в истории российского футбола
03 августа
«Динамо» в пятый раз в истории начало чемпионат с трёх побед подряд
03 августа
Нападающий клуба «Ленинградец» забил гол на 7-й секунде матча Кубка России
31 июля
Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:39
Доброго Здоровья Alex!
Как говорится один в поле не воин, футбол игра коллективная и конечный результат во многом зависит от качественной игры всех игроков, а не отдельно взятого, и порой усилия всей команды может перечеркнуть ляп кого-то одного, как например в прошлом сезоне игра Лещука в матчах с тем же Спартаком.

А что касается Бителло, так его для того и купили, заплатив за него десять миллионов евро, чтобы через его активность создавать опасные моменты у ворот соперника. Просто его статистика лишний раз подтверждает, что это очень удачный трансфер, хоть и не столь дешёвый. Посмотрим чем ответит армеец Файзулаев, пропустивший старт чемпионата, через которого красно-синие строили свою атаку в прошлом сезоне, но обошедшийся "будёновцам" в двадцать раз дешевле, а так же другие диспетчеры в наших клубах РПЛ по итогам сезона.
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
вчера в 12:37
Создавать, не значит реализовывать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:15
Статистика у него действительно хорошая.
Вот бы она ещё помогла выиграть трофей.
Динамо пора хоть что-то завоевать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 