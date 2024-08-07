Полузащитник «Динамо» создал больше всего моментов в новом сезоне РПЛ

Полузащитник «Динамо» Бителло — главный созидатель стартовавшего сезон РПЛ.
Бразилец отдал больше всего передач под удар (16) и создал наибольшее количество явных голевых моментов (4).
Полузащитник «Динамо» Бителло — главный созидатель стартовавшего сезон РПЛ.
Бразилец отдал больше всего передач под удар (16) и создал наибольшее количество явных голевых моментов (4).
Как говорится один в поле не воин, футбол игра коллективная и конечный результат во многом зависит от качественной игры всех игроков, а не отдельно взятого, и порой усилия всей команды может перечеркнуть ляп кого-то одного, как например в прошлом сезоне игра Лещука в матчах с тем же Спартаком.
А что касается Бителло, так его для того и купили, заплатив за него десять миллионов евро, чтобы через его активность создавать опасные моменты у ворот соперника. Просто его статистика лишний раз подтверждает, что это очень удачный трансфер, хоть и не столь дешёвый. Посмотрим чем ответит армеец Файзулаев, пропустивший старт чемпионата, через которого красно-синие строили свою атаку в прошлом сезоне, но обошедшийся "будёновцам" в двадцать раз дешевле, а так же другие диспетчеры в наших клубах РПЛ по итогам сезона.
Болейте за своих, а не против чужих!
Как говорится один в поле не воин, футбол игра коллективная и конечный результат во многом зависит от качественной игры всех игроков, а не отдельно взятого, и порой усилия всей команды может перечеркнуть ляп кого-то одного, как например в прошлом сезоне игра Лещука в матчах с тем же Спартаком.
А что касается Бителло, так его для того и купили, заплатив за него десять миллионов евро, чтобы через его активность создавать опасные моменты у ворот соперника. Просто его статистика лишний раз подтверждает, что это очень удачный трансфер, хоть и не столь дешёвый. Посмотрим чем ответит армеец Файзулаев, пропустивший старт чемпионата, через которого красно-синие строили свою атаку в прошлом сезоне, но обошедшийся "будёновцам" в двадцать раз дешевле, а так же другие диспетчеры в наших клубах РПЛ по итогам сезона.
Болейте за своих, а не против чужих!
Вот бы она ещё помогла выиграть трофей.
Динамо пора хоть что-то завоевать.
Вот бы она ещё помогла выиграть трофей.
Динамо пора хоть что-то завоевать.