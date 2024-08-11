Матч «Спартак» — «Ахмат» стал 300-м для Безбородова в качестве судьи РПЛ

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вчера, 23:23

Матч 4-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (0:0) стал 300-м для арбитра в Премьер-Лиге.

Рефери начал судейскую карьеру в 2001 году. На играх высшей лиги чемпионата России работает с 2007 года.