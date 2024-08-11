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Матч «Спартак» — «Ахмат» стал 300-м для Безбородова в качестве судьи РПЛ

вчера, 23:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Матч 4-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (0:0) стал 300-м для арбитра Владислава Безбородова в Премьер-Лиге.

Рефери начал судейскую карьеру в 2001 году. На играх высшей лиги чемпионата России работает с 2007 года.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:50, ред.
300 матчей...в РПЛ...обалдеть
При грамотном подходе...запросто можно было и в список Форбс попасть...))
yf4x6x78uyqx
yf4x6x78uyqx
сегодня в 06:48
Пенсия уже не за горами, теперь бы в скандалах не погрязть и всё будет хорошо.
Listoff
Listoff
сегодня в 05:23
Судья не объективный, но его почему-то признавали лучшим.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:17
Можно его поздравить с круглой датой
112910415
112910415
сегодня в 05:06
преподнесли баранки ...
624cx9pfwnth
624cx9pfwnth
сегодня в 00:09
Дата весомая только надо не допускать грубых ошибок?!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:37
И у арбитров тоже есть свои рекорды.
rswqbzkkcfw6
rswqbzkkcfw6
вчера в 23:36
Когда он уже на пенсию уйдет, судья мерзкий.
Гость
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