Матч «Спартак» — «Ахмат» стал 300-м для Безбородова в качестве судьи РПЛ

Матч 4-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (0:0) стал 300-м для арбитра Владислава Безбородова в Премьер-Лиге.
Рефери начал судейскую карьеру в 2001 году. На играх высшей лиги чемпионата России работает с 2007 года.
Матч 4-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (0:0) стал 300-м для арбитра Владислава Безбородова в Премьер-Лиге.
Рефери начал судейскую карьеру в 2001 году. На играх высшей лиги чемпионата России работает с 2007 года.
При грамотном подходе...запросто можно было и в список Форбс попасть...))
При грамотном подходе...запросто можно было и в список Форбс попасть...))