Opta представила таблицу АПЛ на сезон 2024/25

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вчера, 12:36

Opta составила таблицу АПЛ на сезон 2024/25.

По версии статистического сервиса, у «Манчестер Сити» 82% на чемпионство. У «Арсенала» 12%, у «Ливерпуля» 5%.

Также шансы на 1-е место в АПЛ есть у «Челси» и «Ньюкасла».

Топ-7 по версии Opta выглядит так:

1 место — «Манчестер Сити»;

2 место — «Арсенал»;

3 место — «Ливерпуль»;

4 место — «Челси»;

5 место — «Ньюкасл»;

6 место — «Манчестер Юнайтед»;

7 место — «Тоттенхэм».