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Opta представила таблицу АПЛ на сезон 2024/25

вчера, 12:36

Opta составила таблицу АПЛ на сезон 2024/25.

По версии статистического сервиса, у «Манчестер Сити» 82% на чемпионство. У «Арсенала» 12%, у «Ливерпуля» 5%.

Также шансы на 1-е место в АПЛ есть у «Челси» и «Ньюкасла».

Топ-7 по версии Opta выглядит так:

1 место — «Манчестер Сити»;

2 место — «Арсенал»;

3 место — «Ливерпуль»;

4 место — «Челси»;

5 место — «Ньюкасл»;

6 место — «Манчестер Юнайтед»;

7 место — «Тоттенхэм».

Opta представила таблицу АПЛ на сезон 2024/25

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:53
Солидарен с таблицей, единственное что смущает - МЮ на третьем месте
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:45
Бред а не список , Сити вряд ли выиграет титул , хотя шансы есть , поставил бы Арсенал на первое.
1 Арсенал
2 Сити
3 Мю
4 Челси
5 Ливерпуль
6 Астон Вилла
7 Ньюкасл
8 Тоттенхэм
9 Вест Хэм
10 Фулхэм
11 Кристал Пэлас
12 Брайтон
13 Эвертон
14 Лестер
15 Вулверхэмптон
16 БрентФорд
17 Саутгемптон
18Борнмут
19 Нотингем Форест
20 Ипсвич
Согласен Ипсвич тут случайный пассажир они вылетят стреском.
la-respect0
la-respect0
вчера в 13:28
Я бы не списывал со счетов Ипсвич и мне кажется , он закрепится в середине таблицы.На вылет НФ , Эвертон и Борнмут с Сайтом.Надеюсь , титул заберёт Арсенал .Борьба за ек будет очень напряжённая.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:19
Не думаю, что вся тройка, которая поднялась из шипа, сразу же вылетит)) Может Борнмут, НФ, Брентфорд могут вылететь
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:17
А вообще я бы Арсенал поставил на первое место, ну посмотрим уже скоро))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:17
Ну блин, теперь не интересно будет смотреть
Горожане
Горожане
вчера в 12:55
Первое место и так понятно, а вот ниже, не совсем.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 12:43
Очень высоко Челси, учитывая что в клубе полный бардак. При этом очень низко Тоттенхэм. Да и Ливерпуль хорошо товарники проводит, а Гвардиола уходит через год, что явно не может мотивировать игроков Сити.
В общем, компьютер лишь бездушная машина.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:39, ред.
А не высоко ли Челси в этой таблице....
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