Opta представила таблицу АПЛ на сезон 2024/25

Opta составила таблицу АПЛ на сезон 2024/25.
По версии статистического сервиса, у «Манчестер Сити» 82% на чемпионство. У «Арсенала» 12%, у «Ливерпуля» 5%.
Также шансы на 1-е место в АПЛ есть у «Челси» и «Ньюкасла».
Топ-7 по версии Opta выглядит так:
1 место — «Манчестер Сити»;
2 место — «Арсенал»;
3 место — «Ливерпуль»;
4 место — «Челси»;
5 место — «Ньюкасл»;
6 место — «Манчестер Юнайтед»;
7 место — «Тоттенхэм».
1 Арсенал
2 Сити
3 Мю
4 Челси
5 Ливерпуль
6 Астон Вилла
7 Ньюкасл
8 Тоттенхэм
9 Вест Хэм
10 Фулхэм
11 Кристал Пэлас
12 Брайтон
13 Эвертон
14 Лестер
15 Вулверхэмптон
16 БрентФорд
17 Саутгемптон
18Борнмут
19 Нотингем Форест
20 Ипсвич
Согласен Ипсвич тут случайный пассажир они вылетят стреском.
1 Арсенал
2 Сити
3 Мю
4 Челси
5 Ливерпуль
6 Астон Вилла
7 Ньюкасл
8 Тоттенхэм
9 Вест Хэм
10 Фулхэм
11 Кристал Пэлас
12 Брайтон
13 Эвертон
14 Лестер
15 Вулверхэмптон
16 БрентФорд
17 Саутгемптон
18Борнмут
19 Нотингем Форест
20 Ипсвич
Согласен Ипсвич тут случайный пассажир они вылетят стреском.
В общем, компьютер лишь бездушная машина.
В общем, компьютер лишь бездушная машина.