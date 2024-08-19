Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Клаудиньо заявил, что судьи предвзято относятся к «Зениту»

Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:30
кто-то авторитетный в клубе должен его поправить
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 13:29
Пуделиньо итак много позволяется. Он спокойно может орать на судей, это в своё время и Халк безнаказанно делал. При этом всегда никаких санкций. Да и судьи очень часто верят его симуляциям, а пора бы и жк показывать начать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:12
Клаудиньо просто дурак...
Зачем в клубе разрешают такое говорить?
Что, мало поноса выливается на Зенит?
Теперь будет гораздо больше.
Capral
Capral
вчера в 12:32
Истеричка снова включил "дурака")))
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:18
Я думаю в Рпл больше всех жалуются на судей. В Англии эту практику минимизировали, какую бы ошибку судья не допустил, никто его не критикует. Это портит лигу. Всем проигравшим кажется что судья всегда против них
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:01
У Клавы или с русским языком плохо, или , что еще хуже, с головой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 