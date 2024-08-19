Клаудиньо заявил, что судьи предвзято относятся к «Зениту»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).
Всегда, всегда, всегда. Арбитр всегда против «Зенита»!
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о судействе в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).
Всегда, всегда, всегда. Арбитр всегда против «Зенита»!
Зачем в клубе разрешают такое говорить?
Что, мало поноса выливается на Зенит?
Теперь будет гораздо больше.
Зачем в клубе разрешают такое говорить?
Что, мало поноса выливается на Зенит?
Теперь будет гораздо больше.