ЭСК признала верным решение судьи не удалять Сперцяна в матче с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза на заседании вынесла решения по матчам 4-го тура РПЛ по обращениям московского «Динамо», ЦСКА и «Зенита» с просьбой рассмотреть работу арбитров , и .

«Локомотив» (Москва) – «Динамо» (Махачкала)

Судья правильно не назначил пенальти в ворота ФК «Локомотив» на 66-й минуте матча.

Мнения комиссии разделились поровну, и половина членов комиссии считает, что Кемтчу Ньямси («Локомотив») не нарушал правила в единоборстве за мяч с Темирканом Сундуковым («Динамо») в собственной штрафной площади, обосновывая это решение следующими критериями: намерения защитника были направлены на игру в мяч в нормальной манере, своей правой ногой защитник коснулся мяча, следом произошёл неизбежный контакт вскользь поверх голеностопа соперника по инерции движения правой ноги защитника, контакт не был безрассудным и не являлся очевидно наказуемым, так как был обусловлен естественным намерением игрока поставить свою ногу на землю.

По этим причинам половина членов комиссии считает возможным поддержать решение судьи продолжить игру в данном пограничном игровом эпизоде и решение ВАР не вмешиваться в игровую ситуацию по указанным выше причинам.

«Краснодар» – ЦСКА (Москва)

Судья правильно не удалил с поля Эдуарда Сперцяна («Краснодар») на 40-й минуте матча.

Данный игрок, направляя свою ногу к мячу при попытке заблокировать удар, совершил в воздухе контакт открытой стопой с ногой соперника, который продолжил своё движение ногой по инерции после удара по мячу. Данный контакт большинство членов комиссии расценивает как безрассудный. Игрок «Краснодара» не учитывал опасность своих действий и возможных последствий для соперника, при этом в контакте не было чрезмерной силы. Комиссия не видит очевидных оснований считать действия игрока «Краснодара» серьёзным нарушением правил игры и, соответственно, у ВАР не было очевидных оснований для вмешательства в данную игровую ситуацию.

Большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение Сперцяну за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва)

1. Судья правильно не удалил с поля Хорхе Карраскаля («Динамо») на 47-й минуте матча.

Действия данного игрока в единоборстве за мяч с Венделом («Зенит») большинство членов комиссии расценивает как безрассудные. У игрока была попытка бороться за мяч и он сыграл в него в единоборстве с соперником, у него не было высокой скорости и интенсивности, однако игрок «Динамо» не учитывал опасность своих действий и возможных последствий для соперника при совершении подката подобным образом.

Большинство членов комиссии поддерживает решение судьи вынести предупреждение данному игроку за безрассудное поведение и решение ВАР не вмешиваться в игровую ситуацию ввиду отсутствия очевидных оснований для этого.

2. Судья правильно назначил пенальти в ворота ФК «Зенит» на 84-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой Вильмара Барриоса («Зенит») в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым. Рука защитника была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь, промежуточное касание мяча с телом данного игрока, после которого мяч практически не изменил направление своего движения, расценивается комиссией как рикошет, а не игра в мяч со стороны защитника, который рисковал быть наказанным, отставляя руку в сторону полёта мяча подобным образом.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде и решение ВАР не вмешиваться в игровую ситуацию, ввиду отсутствия очевидных оснований для этого.