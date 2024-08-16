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ЭСК признала верным решение судьи не удалять Сперцяна в матче с ЦСКА

16 августа 2024, 18:53

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза на заседании вынесла решения по матчам 4-го тура РПЛ по обращениям московского «Динамо», ЦСКА и «Зенита» с просьбой рассмотреть работу арбитров Евгения Кукуляка, Владимира Москалёва и Сергея Иванова.

«Локомотив» (Москва) – «Динамо» (Махачкала)

Судья правильно не назначил пенальти в ворота ФК «Локомотив» на 66-й минуте матча.

Мнения комиссии разделились поровну, и половина членов комиссии считает, что Кемтчу Ньямси («Локомотив») не нарушал правила в единоборстве за мяч с Темирканом Сундуковым («Динамо») в собственной штрафной площади, обосновывая это решение следующими критериями: намерения защитника были направлены на игру в мяч в нормальной манере, своей правой ногой защитник коснулся мяча, следом произошёл неизбежный контакт вскользь поверх голеностопа соперника по инерции движения правой ноги защитника, контакт не был безрассудным и не являлся очевидно наказуемым, так как был обусловлен естественным намерением игрока поставить свою ногу на землю.

По этим причинам половина членов комиссии считает возможным поддержать решение судьи продолжить игру в данном пограничном игровом эпизоде и решение ВАР не вмешиваться в игровую ситуацию по указанным выше причинам.

«Краснодар» – ЦСКА (Москва)

Судья правильно не удалил с поля Эдуарда Сперцяна («Краснодар») на 40-й минуте матча.

Данный игрок, направляя свою ногу к мячу при попытке заблокировать удар, совершил в воздухе контакт открытой стопой с ногой соперника, который продолжил своё движение ногой по инерции после удара по мячу. Данный контакт большинство членов комиссии расценивает как безрассудный. Игрок «Краснодара» не учитывал опасность своих действий и возможных последствий для соперника, при этом в контакте не было чрезмерной силы. Комиссия не видит очевидных оснований считать действия игрока «Краснодара» серьёзным нарушением правил игры и, соответственно, у ВАР не было очевидных оснований для вмешательства в данную игровую ситуацию.

Большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение Сперцяну за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва)

1. Судья правильно не удалил с поля Хорхе Карраскаля («Динамо») на 47-й минуте матча.

Действия данного игрока в единоборстве за мяч с Венделом («Зенит») большинство членов комиссии расценивает как безрассудные. У игрока была попытка бороться за мяч и он сыграл в него в единоборстве с соперником, у него не было высокой скорости и интенсивности, однако игрок «Динамо» не учитывал опасность своих действий и возможных последствий для соперника при совершении подката подобным образом.

Большинство членов комиссии поддерживает решение судьи вынести предупреждение данному игроку за безрассудное поведение и решение ВАР не вмешиваться в игровую ситуацию ввиду отсутствия очевидных оснований для этого.

2. Судья правильно назначил пенальти в ворота ФК «Зенит» на 84-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой Вильмара Барриоса («Зенит») в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым. Рука защитника была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь, промежуточное касание мяча с телом данного игрока, после которого мяч практически не изменил направление своего движения, расценивается комиссией как рикошет, а не игра в мяч со стороны защитника, который рисковал быть наказанным, отставляя руку в сторону полёта мяча подобным образом.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде и решение ВАР не вмешиваться в игровую ситуацию, ввиду отсутствия очевидных оснований для этого.

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Все комментарии
Regista_321
Regista_321 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:09
Читайте трактовки, читайте правила игры, там всё доступно написано.

За накладку нет кк, если только она не привела к перелому.
Regista_321
Regista_321 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:08
А что не так? Я тебе всё по фактам разложил. Агрессивное поведение трактовка взята из официальных правил. Там именно указывается без борьбы за мяч и в не игровые моменты.
От тебя аргументы хоть какие-то будут?
cska1948
cska1948 ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 11:04
Всё понятно. Интересно, сколько вам лет?
Regista_321
Regista_321 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:49
А что Сперцян не пытался сыграть в мяч? Там двух мнений быть не может, попытка сыграть в мяч была 100%.
Regista_321
Regista_321 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 09:48
Что тут сложного? Пнул соперника, ударил по лицу рукой, головой, наступил специально на ногу.
cska1948
cska1948 ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 08:45
Приведите пример неигрового момента в котором футболист нарушил правила на КК.
cska1948
cska1948 ответ Regista_321 (раскрыть)
вчера в 08:42
Спросите любого футболиста нарушившего правила и он вам скажет, что он ПЫТАЛСЯ сыграть в мяч.
Regista_321
Regista_321 ответ Andy Drew (раскрыть)
16 августа в 23:43
То что там мяч не попал в руку видно лишь при одном ракурсе, а на всех остальных видно, что рука была. И что теперь по одному ракурсу не ставить пенку. Там всё по делу, пенальти железобетон.
Regista_321
Regista_321 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 августа в 23:41, ред.
Данный пункт относится больше к неигровым моментам.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
16 августа в 23:40
Обычно, когда нарушение "тянет" на удаление, я всегда напрягаюсь и жду от арбитра красной карточки. В случае со Сперцяном у меня даже сердечко не ёкнуло, так как был уверен, что ему будет вынесено всего лишь предупреждение.
Regista_321
Regista_321 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 августа в 23:38
Агрессивное поведение - попытка или использование игроком чрезмерной силы или жестокости в отношении соперника (без ведения борьбы за мяч), партнера по команде, официального лица команды, официального лица матча, зрителя или любого другого лица, независимо от того, имел ли место контакт.

Кроме того, если игрок не борется за мяч и умышленно бьет соперника или любое другое лицо по голове или по лицу рукой, он виновен в агрессивном поведении, кроме случая, когда использованная сила была незначительной.
Regista_321
Regista_321 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 августа в 23:31
Агрессивно это очень размытое понятие. По большому счёту это обычная накладка. Вот если бы он вне игрового эпизода летел так в ногу Роши, то это агрессия. А здесь как ни крути была попытка сыграть в мяч. Трактовки нынче таковы, что красная за шипы даётся при ударе в опорную ногу.
Andy Drew
Andy Drew
16 августа в 22:17
Доходит до смешного, прекрасно видно, на одном из просмотров, что мяч от груди Барриоса отскакивая не задевает руку. Сколько лицемерия в этом ЭСК, уберите Мажича наконец то из российского футбола, уже вонять тухлятиной стало.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Regista_321 (раскрыть)
16 августа в 22:11
Ты видно Правила не читал вообще. Там красная карточка предусмотрена даже за агрессию (замахнулся. или нога мимо прошла_) даже при отсутствии контакта нарушителя с пострадавшим. А здесь была явная агрессия с ударом в голень. Он даже см потом посмотрел повтор и сказал "похоже на красную".
А потом откуда судья в момент нарушения знает, есть там перелом, или нет.
Regista_321
Regista_321
16 августа в 21:54
Всё верно, по нынешним трактовкам это железобетонная жк и не больше. Если бы Сперцян сломал ногу Роше, тогда ему показали бы кк. Таковы правила.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 августа в 20:54
https://www.soccer.ru/news/1349714/kadi-dzhikiya-georgiy

Я говорю об этой травме годичной давности. А номер у Джикии любимый 14, он большею часть карьеры под ним играет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
16 августа в 20:45
А под каким номером Джикия играл. если не секрет?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 августа в 20:44
TheBoLt
Смею напомнить, что Джикия в этом матче участия не принимал, как и вообще в этом сезоне. Мой юный друг. В твоем возрасте надо быть внимательнее и небрежностей не допускать!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
16 августа в 20:19
Судья всегда прав.
Что и подтвердил ЭСК.
И смешно и грустно.
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
16 августа в 19:56
Скорее да))
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 августа в 19:55
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    16 августа в 19:55, ред.
    Ну если бы сломал ногу, то дали красную. Только Роша восстанавливался к сезону 25/26, а армянин отсидел пару матчей на трибуне. А так этот эпизод решил вопросы, кто выиграет встречу. Специрян выбил основного защитника, а удаление не получил.
    cska1948
    cska1948
    16 августа в 19:54
    Уверен, покажи судья Сперцяну КК и ВАР, и ЭСК его решение признали бы верным.
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ ЦКВД (раскрыть)
    16 августа в 19:53
    Раффиик неуиноват)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
    16 августа в 19:41
    К сожалению фанатский взгляд на вещи не только у тебя, но и у большинства на этом сайте. Там красная была без вариантов. Игрок Краснодара № 10 профессионал и он знает к каким травмам приводят такие накладки в области голени. Он и сам признался, что боялся красной. Именно с точки зрения возможности нанесения тяжелой травмы и должен быть оценен этот эпизод. Почему так не произошло? Элементарно Ватсон. Судьи еще с прошлого года взяли курса на "ненагнетание излишних эмоций в адрес судей. Недавно была ситуация, когда некому судить было. Трое ведущих были отстранены. Косвенным признанием ошибки Москалева является то, что его нт в назначениях на следующий тур.
    PS. Гарантирую что если бы такое же нарушение совершил, например Дивеев, ты бы первый с пеной у рта доказывал, что там красная. в этом сущность любого фаната и тебя тоже.
    TheBoLt
    TheBoLt ответ SHMEL (раскрыть)
    16 августа в 19:05
    Судья не увидел, а вар не имеет право подсказывать ЖК. Вар безусловно смотрел на предмет КК, но там КК не увидел
    ЦКВД
    ЦКВД
    16 августа в 19:02
    у нас все трактовки используют так,что бы судья не был виноват) иногда доходит до абсурда, допустим берем два одинаковых момента из двух разных матчей, в одном было одно решение в другом другое) обе команды подали апелляцию,но и и в одном и в другом случае приняли решение что арбитр был прав) это как вообще понимать?????)))))) т. е. что бы арбитр не решил он всегда прав)))))))) так мы ни к чему хорошему не прейдем,арбитры так и будут отсебятину пороть
    SHMEL
    SHMEL ответ TheBoLt (раскрыть)
    16 августа в 19:00
    А горчичник -то был?
    SHMEL
    SHMEL
    16 августа в 18:58
      TheBoLt
      TheBoLt
      16 августа в 18:57
      Наконец-то решился вопрос. Как я тысячу раз говорил, это горчичник максимум. Попытки натянуть сову на глобус были обречены изначально
      Гость
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