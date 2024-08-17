Спортивный директор «Оренбурга» поздравил Безбородова с победой «Ростова»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о результате матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).
Поздравляю Безбородова (главного арбитра матча Владислава Безбородова — прим.ред.) с победой «Ростова». На этом всё!
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о результате матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).
Поздравляю Безбородова (главного арбитра матча Владислава Безбородова — прим.ред.) с победой «Ростова». На этом всё!
А как ростовчане других любят обвинять...
А как ростовчане других любят обвинять...
Правда он перестал прямо говорить об этом..
Теперь выговориться решил Дмитрий Андреев.
Правда он перестал прямо говорить об этом..
Теперь выговориться решил Дмитрий Андреев.
Как то несерьёзно....
Понятно что все эти ЭСКи....КДК...не работают и не изменяют результаты....но и вот такие послания к судьям как правило дают обратный эффект....и для чего заведомо вредить своей команде...непонятно...
Как то несерьёзно....
Понятно что все эти ЭСКи....КДК...не работают и не изменяют результаты....но и вот такие послания к судьям как правило дают обратный эффект....и для чего заведомо вредить своей команде...непонятно...