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Спортивный директор «Оренбурга» поздравил Безбородова с победой «Ростова»

вчера, 23:03
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о результате матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

Поздравляю Безбородова (главного арбитра матча Владислава Безбородова — прим.ред.) с победой «Ростова». На этом всё!

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:27
Карпин болельщики могут гордиться такими победами... а если что, то могут сказать, что это иное.
А как ростовчане других любят обвинять...
felix
felix
сегодня в 10:56
Смотрел матч целиком, ничего критичного не увидел...
a-league
a-league
сегодня в 10:14, ред.
Вплоть до счёта 0-2 и включительно, к Безбородову претензий никаких не было ?
ABir
ABir
сегодня в 09:23
Достойный поступок руководителя, признал заслуженное поражение и оценил качество судейства.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:07
Обычно у Карпина судьи виноваты.
Правда он перестал прямо говорить об этом..
Теперь выговориться решил Дмитрий Андреев.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:52
Вместо этого матча мы почему-то смотрели Серию А. У Матча денег наверное, излишек, раз иностранщину вместо своих показывает. ПатриотизЪм через края...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:17, ред.
Сейчас наверное есть другие способы выразить претензии к судейской бригаде....официальные и цивилизованные....
Как то несерьёзно....
Понятно что все эти ЭСКи....КДК...не работают и не изменяют результаты....но и вот такие послания к судьям как правило дают обратный эффект....и для чего заведомо вредить своей команде...непонятно...
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:12
Очень даже приятно и неожиданно
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:09
Видимо лишние финансы завелись, решил с КДК поделиться!
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