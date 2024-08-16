Объявлены имена судей, которые будут работать на матчах 5-го тура РПЛ

РФС опубликовал имена судей и инспекторов, которые обслужат матчи пятого тура РПЛ.
17 августа (суббота)
«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Руслан Шекемов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.
«Ростов» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Денис Петров; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Юрий Баскаков.
18 августа (воскресенье)
«Химки» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Максим Ковалёв; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.
ЦСКА – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Французов.
«Факел» — «Спартак»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Андрей Образко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Артём Любимов; инспектор – Сергей Мартынов.
19 августа (понедельник)
«Акрон» – «Рубин»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Артём Перов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Александр Гвардис.
«Динамо» Махачкала – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Арам Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Александр Колобаев.