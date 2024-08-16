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Объявлены имена судей, которые будут работать на матчах 5-го тура РПЛ

16 августа 2024, 14:06

РФС опубликовал имена судей и инспекторов, которые обслужат матчи пятого тура РПЛ.

17 августа (суббота)

«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Руслан Шекемов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Денис Петров; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Юрий Баскаков.

18 августа (воскресенье)

«Химки» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Максим Ковалёв; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Французов.

«Факел» — «Спартак»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Андрей Образко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Артём Любимов; инспектор – Сергей Мартынов.

19 августа (понедельник)

«Акрон» – «Рубин»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Артём Перов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Арам Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Александр Колобаев.

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Источник: rfs.ru Фото: ФК
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lotsman
lotsman
16 августа в 19:13
Сухой не должен испортить игру.)
TheBoLt
TheBoLt
16 августа в 18:58
Господи, да какая кому разница, кто судить будет? Нет у нас судей, которые могут показать высокий уровень судейства. Да, показывают, но эпизодически, не стабильно - и то лишь потому, что игроки не совершают действий, которые трактовать можно двояко
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
16 августа в 16:24
А Карасёва не видно. В опале ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 августа в 15:45
Надеюсь при судействе Сухого ворота Зенита опять останутся "сухими"...
Гость
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