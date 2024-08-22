Названа причина, почему «Барселона» не подписала Жоау Канселу

«Барселона» отказалась от подписания защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который выступал за каталонский клуб на правах аренды в прошлом сезоне.
Причиной является нежелание «сине-гранатовых» платить португальцу зарплату в размере 17 млн евро в год.
Канселу и Феликс тащили левый фланг атаки Барселоны в прошлом сезоне. Оба португальца были светом в окошке и без того унылой атакующей игры каталонцев.
Что теперь будет делать Флик с левой бровкой ума не приложу.
Канселу и Феликс тащили левый фланг атаки Барселоны в прошлом сезоне. Оба португальца были светом в окошке и без того унылой атакующей игры каталонцев.
Что теперь будет делать Флик с левой бровкой ума не приложу.