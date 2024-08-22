Названа причина, почему «Барселона» не подписала Жоау Канселу

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сегодня, 00:43

«Барселона» отказалась от подписания защитника «Манчестер Сити» , который выступал за каталонский клуб на правах аренды в прошлом сезоне.

Причиной является нежелание «сине-гранатовых» платить португальцу зарплату в размере 17 млн евро в год.