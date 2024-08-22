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Названа причина, почему «Барселона» не подписала Жоау Канселу

сегодня, 00:43

«Барселона» отказалась от подписания защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который выступал за каталонский клуб на правах аренды в прошлом сезоне.

Причиной является нежелание «сине-гранатовых» платить португальцу зарплату в размере 17 млн евро в год.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:50
Причина, на самом деле, одна: Лапорта глуп.
Канселу и Феликс тащили левый фланг атаки Барселоны в прошлом сезоне. Оба португальца были светом в окошке и без того унылой атакующей игры каталонцев.

Что теперь будет делать Флик с левой бровкой ума не приложу.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:48
В саудитию ему дорога теперь...
lotsman
lotsman
сегодня в 08:34
Губа не дура у португальца.)
m6a36x9cp4q5
m6a36x9cp4q5
сегодня в 08:15
Нищей Барселоне нечего предложить сильным игрокам, а тут еще Неймар просится...
qeyvv3urc8yf
qeyvv3urc8yf
сегодня в 08:14
Зарплата для защитника действительно огромна.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:45
Дорого, можно дешевле найти игрока.
Вещий
Вещий
сегодня в 07:24
Причину можно было бы и не озвучивать... нищебродство Барсы всем известно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:19
1,5 евроляма в месяц даже российские руко):(опы получают...
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:02
Ну это понятно, отсутствие средств......
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:54
Нет денег на большие трансферы. Потому что в свое время Бартомеу раздавал денег налево и направо..покупая ненужных игроков вроде гризманна и Коутиньо. Накопили долги Лапорта тоже не лучший менеджер. Больше популист.
pr8kh3v6bykj
pr8kh3v6bykj
сегодня в 06:01
Финансовая сторона вопроса играет важную роль в решении «Барселоны» не выкупать контракт Жоау Канселу у «Манчестер Сити». Клуб стремится оптимизировать свои расходы и придерживаться строгой финансовой политики. .
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:59
Причина простая. Нет денег.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 01:46
Потому что нищие
fnuh4hvtcjm3
fnuh4hvtcjm3
сегодня в 00:55
Всё знают что у Барсы сейчас проблемы с деньгами
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