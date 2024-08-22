Стала известна следующая трансферная цель Конте в «Наполи»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может перейти в «Наполи».
По данным источника, в неаполитанском клубе хавбека лично хочет видеть главный тренер Антонио Конте. Итальянец хотел подписать Амрабата, ещё когда возглавлял «Интер» и «Тоттенхэм».
Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может перейти в «Наполи».
По данным источника, в неаполитанском клубе хавбека лично хочет видеть главный тренер Антонио Конте. Итальянец хотел подписать Амрабата, ещё когда возглавлял «Интер» и «Тоттенхэм».
Он даже озвучивает какие-то трансферные цели...
Сомневаюсь, что Антонио надолго задержится в Наполи.
Он слишком много негативного сказал о клубе.
И ещё скажет...
Он даже озвучивает какие-то трансферные цели...
Сомневаюсь, что Антонио надолго задержится в Наполи.
Он слишком много негативного сказал о клубе.
И ещё скажет...