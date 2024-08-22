Стала известна следующая трансферная цель Конте в «Наполи»

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сегодня, 00:25

Полузащитник «Фиорентины» может перейти в «Наполи».

По данным источника, в неаполитанском клубе хавбека лично хочет видеть главный тренер . Итальянец хотел подписать Амрабата, ещё когда возглавлял «Интер» и «Тоттенхэм».