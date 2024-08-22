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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2024/2025

Стала известна следующая трансферная цель Конте в «Наполи»

сегодня, 00:25

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может перейти в «Наполи».

По данным источника, в неаполитанском клубе хавбека лично хочет видеть главный тренер Антонио Конте. Итальянец хотел подписать Амрабата, ещё когда возглавлял «Интер» и «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:07
Тренеру не игроков новых надо покупать, а налаживать игру команды. Такого безобразия, который они продемонстрировали в первом туре, при всём желании отыскать трудно.
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сегодня в 08:13
Похоже пребывание Конте в Наполи будет недолгим - выпрут.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:22
Непонятное решение тренера.... посмотрим на его руководство во время игр
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:58
Есть уже один Акробат в МЮ ..., горе-горькое. Так Антон ещё одного нашёл.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:05
Странно, но Конте ещё не уволен.
Он даже озвучивает какие-то трансферные цели...
Сомневаюсь, что Антонио надолго задержится в Наполи.
Он слишком много негативного сказал о клубе.
И ещё скажет...
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