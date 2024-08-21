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Кристенсен хочет уйти из «Барселоны»

вчера, 23:45

Защитник Андреас Кристенсен может покинуть «Барселону».

Футболист готов рассмотреть предложения от других клубов.

Активный интерес к датчанину проявляет «Ньюкасл».

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Все комментарии
Рамазан Набиев
Рамазан Набиев
сегодня в 12:01
Если игрок на самом деле хочет уйти, то нужно продавать. Команда превыше всего.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 08:56, ред.
Многие бегут из Барсы обратно в АПЛ
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:09
В АПЛ однозначно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:18
вот увидите, несмотря на то что у датчанина еще 2 года действ.контракта, он уйдет бесплатно в Ньюкасл или др.клуб.
только Барселона себе позволяет такое.
странно, что клуб не хочет Кукурелья, чемпиона Европы.
представим защитную линию команды
Кунде- Кубарси-Кукурелья.
трио Ку-Ку-Ку.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:10
Надо продавать если хочет уйти
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