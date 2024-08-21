Кристенсен хочет уйти из «Барселоны»

Защитник Андреас Кристенсен может покинуть «Барселону».
Футболист готов рассмотреть предложения от других клубов.
Активный интерес к датчанину проявляет «Ньюкасл».
Защитник Андреас Кристенсен может покинуть «Барселону».
Футболист готов рассмотреть предложения от других клубов.
Активный интерес к датчанину проявляет «Ньюкасл».
только Барселона себе позволяет такое.
странно, что клуб не хочет Кукурелья, чемпиона Европы.
представим защитную линию команды
Кунде- Кубарси-Кукурелья.
трио Ку-Ку-Ку.
только Барселона себе позволяет такое.
странно, что клуб не хочет Кукурелья, чемпиона Европы.
представим защитную линию команды
Кунде- Кубарси-Кукурелья.
трио Ку-Ку-Ку.