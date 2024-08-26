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Кьеза может перейти в «Ливерпуль»

вчера, 21:05

«Ливерпуль» связался с «Ювентусом» для обсуждения возможности перехода вингера Федерико Кьезы.

Клубы обсуждают возможную сумму трансфера футболиста.

Пока сделка далека от завершения.

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Все комментарии
rm6w9z3auqt2
rm6w9z3auqt2
сегодня в 04:51
Это уже наигранный игрок, вряд ли подходит Ливерпулю
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:46
Он Мотте не нужен. Очень сильно, сомневаюсь, что это игра из-за снижения зп .
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:32, ред.
Кьезе надо в Фенербахче, для перезагрузки
Странно, что Зенит его не забрал
Naherger
Naherger ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:32
Кьеза уже не тот.и юве правильно делает,что избавляется от него
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:59
На лавку пойдёт Ливерпулю)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:38
Ювентус вряд ли допустить переход Кьезы в Барсу или Ливерпуль.
Туринцам он нужен больше.
Кьеза заслужил играть в Юве.
И заслуживал з\п 5 млн в год.
конечно, он не Дель Пьеро, который не глядя контракт подписывал, но когда Влахович получает много млн, то понятно, что и Кьеза столько захотел.
хотя бы, сохранить свой доход а не идти на понижение.
такая же информационная травля была и против Дибалы.
и будет против Влаховича через год два, если он не умерит аппетит.
по факту есть упертость Кьезы в плане отказа продлить контракт с Юве.
игрок и его агент хотят выбить из туринского клуба контакт пожирнее.
клуб начал свою игру.
и все стороны начали откровенной фигней заниматься...
дальше идут раздутые желтыми журналистами слухи.
или стороны найдут компромисс и продлят контракт, или Кьеза останется без футбола на большой земле.....уедет в сша или эмираты с саудитам.
в родную Фиорентину обратно он не поедет. да и клуб не возьмет.
большим клубам с посттравмами он уже очевидно не нужен.
по факту, еще раз, единственным его шансом на возобновление успешной карьеры это согласится сразу на понижение з\п с Юве и грызть землю на тренировках...
перейдет в Ливерпуль -утка))) идет дешевый паник бэй, чтобы не бухтели фанаты, что никого не покупают.
на Энфилде есть Жота, игрок не хуже Кьезы.
xch7nb7bt7rs
xch7nb7bt7rs
вчера в 21:51
Если Ювентусу он не нужен,зачем он Ливерпулю,бред какой-то
azx6uz35j3sy
azx6uz35j3sy
вчера в 21:46
Ливерпуль самый оптимальный вариант для продолжения карьеры.
YNWA
YNWA
вчера в 21:19
Утка кря ркя кря
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:17
Ливерпуль это хороший вариант продолжения карьеры.
Гораздо лучше чем потенциальный переход в один из испанских клубов. В том числе и по заработной плате..
Мне кажется, что у него в АПЛ получится.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:07
В Ливерпуле тоже неплохо иерать.
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