Кьеза может перейти в «Ливерпуль»

«Ливерпуль» связался с «Ювентусом» для обсуждения возможности перехода вингера Федерико Кьезы.
Клубы обсуждают возможную сумму трансфера футболиста.
Пока сделка далека от завершения.
«Ливерпуль» связался с «Ювентусом» для обсуждения возможности перехода вингера Федерико Кьезы.
Клубы обсуждают возможную сумму трансфера футболиста.
Пока сделка далека от завершения.
Туринцам он нужен больше.
Кьеза заслужил играть в Юве.
И заслуживал з\п 5 млн в год.
конечно, он не Дель Пьеро, который не глядя контракт подписывал, но когда Влахович получает много млн, то понятно, что и Кьеза столько захотел.
хотя бы, сохранить свой доход а не идти на понижение.
такая же информационная травля была и против Дибалы.
и будет против Влаховича через год два, если он не умерит аппетит.
по факту есть упертость Кьезы в плане отказа продлить контракт с Юве.
игрок и его агент хотят выбить из туринского клуба контакт пожирнее.
клуб начал свою игру.
и все стороны начали откровенной фигней заниматься...
дальше идут раздутые желтыми журналистами слухи.
или стороны найдут компромисс и продлят контракт, или Кьеза останется без футбола на большой земле.....уедет в сша или эмираты с саудитам.
в родную Фиорентину обратно он не поедет. да и клуб не возьмет.
большим клубам с посттравмами он уже очевидно не нужен.
по факту, еще раз, единственным его шансом на возобновление успешной карьеры это согласится сразу на понижение з\п с Юве и грызть землю на тренировках...
перейдет в Ливерпуль -утка))) идет дешевый паник бэй, чтобы не бухтели фанаты, что никого не покупают.
на Энфилде есть Жота, игрок не хуже Кьезы.
Туринцам он нужен больше.
Кьеза заслужил играть в Юве.
И заслуживал з\п 5 млн в год.
конечно, он не Дель Пьеро, который не глядя контракт подписывал, но когда Влахович получает много млн, то понятно, что и Кьеза столько захотел.
хотя бы, сохранить свой доход а не идти на понижение.
такая же информационная травля была и против Дибалы.
и будет против Влаховича через год два, если он не умерит аппетит.
по факту есть упертость Кьезы в плане отказа продлить контракт с Юве.
игрок и его агент хотят выбить из туринского клуба контакт пожирнее.
клуб начал свою игру.
и все стороны начали откровенной фигней заниматься...
дальше идут раздутые желтыми журналистами слухи.
или стороны найдут компромисс и продлят контракт, или Кьеза останется без футбола на большой земле.....уедет в сша или эмираты с саудитам.
в родную Фиорентину обратно он не поедет. да и клуб не возьмет.
большим клубам с посттравмами он уже очевидно не нужен.
по факту, еще раз, единственным его шансом на возобновление успешной карьеры это согласится сразу на понижение з\п с Юве и грызть землю на тренировках...
перейдет в Ливерпуль -утка))) идет дешевый паник бэй, чтобы не бухтели фанаты, что никого не покупают.
на Энфилде есть Жота, игрок не хуже Кьезы.