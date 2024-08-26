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Шкриньяр близок к переходу в «Аль-Наср»

вчера, 20:20

ПСЖ и «Аль-Наср» близки к завершению сделки по защитнику Милану Шкриньяру.

Сам футболист обдумывает предложение.

Если ПСЖ продаст игрока, то будет искать нового защитника.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 23:32
Читал, что у Аль-Насра финансовые проблемы, поэтому не подписали никого толкового. Раньше были слухи о переходе Де Брюйне, но в виду отсутствия денег приходится усиливаться лавочником.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:34
Он когда в последний раз играл за ПСЖ? Постоянно то на лавке, то в лазарете....уж точно пора в саудитию
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:27
"Аль-Наср" ищет способы усиления игры.
Хочется завоёвывать трофеи, но не получается, пока... Для начала надо разобраться с Роналду и его ролью в команде. Да он много забивает, а сколько промазал с ювелирных передач...
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