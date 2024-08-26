Шкриньяр близок к переходу в «Аль-Наср»

ПСЖ и «Аль-Наср» близки к завершению сделки по защитнику Милану Шкриньяру.
Сам футболист обдумывает предложение.
Если ПСЖ продаст игрока, то будет искать нового защитника.
ПСЖ и «Аль-Наср» близки к завершению сделки по защитнику Милану Шкриньяру.
Сам футболист обдумывает предложение.
Если ПСЖ продаст игрока, то будет искать нового защитника.
Хочется завоёвывать трофеи, но не получается, пока... Для начала надо разобраться с Роналду и его ролью в команде. Да он много забивает, а сколько промазал с ювелирных передач...
Хочется завоёвывать трофеи, но не получается, пока... Для начала надо разобраться с Роналду и его ролью в команде. Да он много забивает, а сколько промазал с ювелирных передач...