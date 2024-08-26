«Он не посылка в далекие края». Намечается самый скандальный трансфер года

Шейхи сдружились с неаполитанцами.
«Наполи» хочет отправить Осимхена в Саудовскую Аравию
Фабрицио Романо много лет назад был уважаемым инсайдером. А сейчас стал человеком, который готов опубликовать любое сообщение своих знакомых. Даже отмазывать Гринвуда по десятому кругу. Хоть «слух» о переезде Дзюбы в «Манчестер Сити». Слишком часто агенты и клубы стали пользоваться услугами трансферного инсайдера. Нормальные директора и футболисты не доверяют ему информацию о собственных перемещениях, и это заметно.
Итальянец рассказал, что «Наполи» и «Аль-Ахли» договорились о переходе Осимхена. Романо слили информацию, чтобы задеть покупателей в Европе. Сказано, что саудовские шейхи заберут Виктора за 65 млн евро без бонусов. Тоже наживка. Нигерийский нападающий не согласился на переход, ведь его пока не устроила зарплата. И отсутствие пункта о расторжении контракта. Проще говоря, если не понравится в Саудовской Аравии, то хочет быстро уехать.
Логичное требование, ведь у Неймара и Бензема возникли преграды на пути обратно в Европу. Осимхен намного моложе, всего 25 лет. В «Наполи» предлагают нигерийцу предать мечту о Лиге чемпионов. Представитель игрока в ответ требует сказочную зарплату и дикие комиссионные выплаты. Сегодня агент Осимхена выступил с гневным заявлением, что Виктор не «посылка», которую можно отправить в далекие края, чтобы освободить в заявке места для новых футболистов.
Ситуация дурно пахнет. Ни слова не сказано, что Виктор наотрез отказывается от переезда к шейхам. Скорее есть намек, что пока не договорились. Слова агента, что у Осимхена есть незавершенные дела в Европе – весточка грандам из АПЛ, чтобы подсуетились. Иначе Де Лаурентис отправит документы на Виктора шейхам. А те получат минимум на один сезон приличного форварда. Причём не за 130 млн евро, а значительно дешевле, ведь «Наполи» нужны деньги на трансферы.
Европейские гранды оказались в ловушке из-за глупых расходов
Почему ни у кого в Старом Свете нет свободных средств, чтобы осуществить трансфер Осимхена? Менеджеры потратили столько денег, что даже 65 млн евро — большие расходы для любого клуба в крутой лиге. На данный момент больше всех потратил «Челси», куда Осимхен не спешит, хотя болеет за этот клуб с детства. Сейчас даже местный нигерийский проповедник не рекомендует Виктору перебираться в состав «синих». Можем лишь гадать, насколько нигериец слушает пасторов.
В тройке по расходам также «Атлетико» и «Астон Вилла», но значительно отстают от «Челси». А «Брайтон» на данный момент потратил чуть больше денег, чем ПСЖ. Многие крутые клубы должны экономить, поэтому никто из них даже не пробовал подписать Осимхена. Тем более изначально президент «Наполи» Де Лаурентис не думал отдавать центрального форварда с новым контрактом дешевле суммы отступных. Поэтому «Атлетико» забрал Серлота, а ПСЖ не спешит осуществлять сделку.
Будет обидно, если молодой чемпион Италии окажется в Саудовской Аравии. Даже если Осимхену хватит достоинства отказаться, будет непросто в последние дни трансферного окна. Во-первых, затянули с трансфером. Де Лаурентису в таких вопросах нельзя доверять. Мог отложить переход специально, чтобы сорвать сделку. Во-вторых, некоторые тренеры смирились, что не найдут «девятку» уровня Осимхена. А теперь пора экстренно убеждать Артету отдать большие деньги за новичка.
При этом у «канониров» есть идея с подписанием левого вингера вроде Уильямса. Также могут обойтись с Жезусом и Хаверцем на позиции ложной «девятки». Осимхен не убедил до конца Луиса Энрике и ПСЖ. А проблемы центральных нападающих в новых лигах тоже никто из скаутов не забыл. Лукаку страдал в АПЛ по сравнению с игрой за «Интер». Нет гарантии, что Осимхен легко адаптируется в Англии. Бухгалтеры просят не тратиться, чтобы не нарваться на санкции УЕФА. Никто не спешит.
Тренер Конте пригласил Лукаку и боится потерять Кварацхелию
Роберто Календа – агент Осимхена, уже провалился. У него почти нет клиентов. Посредник должен был давно закрыть вопрос с расставанием «Наполи» и нигерийского форварда, который попросил выставить его на трансфер. Но такой жест позволил хитрым директорам, вроде Эду из «Арсенала», взять паузу. Рассчитывают, что Виктора разозлит вариант с Саудовской Аравией. А после этого позвонит Артета. Или не позвонит? В этом проблема – Осимхен оказался в невыгодном положении.
В ПСЖ мечтали заполучить парочку нигерийца и Кварацхелии. Вчера Хвича отдал гениальный голевой пас на Ди Лоренцо парашютом. Если грузинский вингер останется в Неаполе на год, то Конте точно одобрит прощание с Осимхеном. Но как раз Кварацхелия на крючке у парочки клубов. Заговорили о сенсационном трансфере в «Ливерпуль». Слот собирает перспективных грузинских футболистов. Голкипер Мамардашвили должен стать заменой Алиссону в будущем. А Хвича может усилить атаку.
Но тогда надо резко найти команду Диасу, которого звали раньше в ПСЖ. Слишком много расхождений и нюансов. От «Наполи» пока нет официального вердикта по Лукаку. Хотя понятно, что Ромелу после ухода из «Ромы» хочет работать со своим любимым тренером Конте. В Неаполе привычно ставят палки в колеса лидерам, которые хотят уйти. Старик Де Лаурентис обещал так больше не делать, но старого пса не научишь новым фокусам. В «Наполи» поиздеваются над Осимхеном перед «разводом».
Также допускают, что агент Кварацхелии провалит переговоры с «Ливерпулем». К слову, именно Мамука Джугели зимой заявил, что Осимхена сбросят шейхам. Виктор тогда на него обиделся. Но Осимхена вынуждают уехать. Во-первых, агенту предложили состояние. Во-вторых, шейхи переведут 65 млн евро сразу. Именно поэтому европейские клубы унижаются. Местные покупатели разбивают выплаты на годы, а шейхи сразу перечислят деньги на Лукаку. Крутой Осимхен стал заложником глупой системы.