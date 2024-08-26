«Он не посылка в далекие края». Намечается самый скандальный трансфер года

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26 августа 2024, 19:02

Шейхи сдружились с неаполитанцами.

«Наполи» хочет отправить Осимхена в Саудовскую Аравию

Фабрицио Романо много лет назад был уважаемым инсайдером. А сейчас стал человеком, который готов опубликовать любое сообщение своих знакомых. Даже отмазывать Гринвуда по десятому кругу. Хоть «слух» о переезде Дзюбы в «Манчестер Сити». Слишком часто агенты и клубы стали пользоваться услугами трансферного инсайдера. Нормальные директора и футболисты не доверяют ему информацию о собственных перемещениях, и это заметно.

Итальянец рассказал, что «Наполи» и «Аль-Ахли» договорились о переходе Осимхена. Романо слили информацию, чтобы задеть покупателей в Европе. Сказано, что саудовские шейхи заберут Виктора за 65 млн евро без бонусов. Тоже наживка. Нигерийский нападающий не согласился на переход, ведь его пока не устроила зарплата. И отсутствие пункта о расторжении контракта. Проще говоря, если не понравится в Саудовской Аравии, то хочет быстро уехать.

Логичное требование, ведь у Неймара и Бензема возникли преграды на пути обратно в Европу. Осимхен намного моложе, всего 25 лет. В «Наполи» предлагают нигерийцу предать мечту о Лиге чемпионов. Представитель игрока в ответ требует сказочную зарплату и дикие комиссионные выплаты. Сегодня агент Осимхена выступил с гневным заявлением, что Виктор не «посылка», которую можно отправить в далекие края, чтобы освободить в заявке места для новых футболистов.

Ситуация дурно пахнет. Ни слова не сказано, что Виктор наотрез отказывается от переезда к шейхам. Скорее есть намек, что пока не договорились. Слова агента, что у Осимхена есть незавершенные дела в Европе – весточка грандам из АПЛ , чтобы подсуетились. Иначе Де Лаурентис отправит документы на Виктора шейхам. А те получат минимум на один сезон приличного форварда. Причём не за 130 млн евро, а значительно дешевле, ведь «Наполи» нужны деньги на трансферы.

Европейские гранды оказались в ловушке из-за глупых расходов

Почему ни у кого в Старом Свете нет свободных средств, чтобы осуществить трансфер Осимхена? Менеджеры потратили столько денег, что даже 65 млн евро — большие расходы для любого клуба в крутой лиге. На данный момент больше всех потратил «Челси», куда Осимхен не спешит, хотя болеет за этот клуб с детства. Сейчас даже местный нигерийский проповедник не рекомендует Виктору перебираться в состав «синих». Можем лишь гадать, насколько нигериец слушает пасторов.

В тройке по расходам также «Атлетико» и «Астон Вилла», но значительно отстают от «Челси». А «Брайтон» на данный момент потратил чуть больше денег, чем ПСЖ . Многие крутые клубы должны экономить, поэтому никто из них даже не пробовал подписать Осимхена. Тем более изначально президент «Наполи» Де Лаурентис не думал отдавать центрального форварда с новым контрактом дешевле суммы отступных. Поэтому «Атлетико» забрал Серлота, а ПСЖ не спешит осуществлять сделку.

Будет обидно, если молодой чемпион Италии окажется в Саудовской Аравии. Даже если Осимхену хватит достоинства отказаться, будет непросто в последние дни трансферного окна. Во-первых, затянули с трансфером. Де Лаурентису в таких вопросах нельзя доверять. Мог отложить переход специально, чтобы сорвать сделку. Во-вторых, некоторые тренеры смирились, что не найдут «девятку» уровня Осимхена. А теперь пора экстренно убеждать Артету отдать большие деньги за новичка.

При этом у «канониров» есть идея с подписанием левого вингера вроде Уильямса. Также могут обойтись с Жезусом и Хаверцем на позиции ложной «девятки». Осимхен не убедил до конца Луиса Энрике и ПСЖ . А проблемы центральных нападающих в новых лигах тоже никто из скаутов не забыл. Лукаку страдал в АПЛ по сравнению с игрой за «Интер». Нет гарантии, что Осимхен легко адаптируется в Англии. Бухгалтеры просят не тратиться, чтобы не нарваться на санкции УЕФА . Никто не спешит.

Тренер Конте пригласил Лукаку и боится потерять Кварацхелию

Роберто Календа – агент Осимхена, уже провалился. У него почти нет клиентов. Посредник должен был давно закрыть вопрос с расставанием «Наполи» и нигерийского форварда, который попросил выставить его на трансфер. Но такой жест позволил хитрым директорам, вроде Эду из «Арсенала», взять паузу. Рассчитывают, что Виктора разозлит вариант с Саудовской Аравией. А после этого позвонит Артета. Или не позвонит? В этом проблема – Осимхен оказался в невыгодном положении.

В ПСЖ мечтали заполучить парочку нигерийца и Кварацхелии. Вчера Хвича отдал гениальный голевой пас на Ди Лоренцо парашютом. Если грузинский вингер останется в Неаполе на год, то Конте точно одобрит прощание с Осимхеном. Но как раз Кварацхелия на крючке у парочки клубов. Заговорили о сенсационном трансфере в «Ливерпуль». Слот собирает перспективных грузинских футболистов. Голкипер Мамардашвили должен стать заменой Алиссону в будущем. А Хвича может усилить атаку.

Но тогда надо резко найти команду Диасу, которого звали раньше в ПСЖ . Слишком много расхождений и нюансов. От «Наполи» пока нет официального вердикта по Лукаку. Хотя понятно, что Ромелу после ухода из «Ромы» хочет работать со своим любимым тренером Конте. В Неаполе привычно ставят палки в колеса лидерам, которые хотят уйти. Старик Де Лаурентис обещал так больше не делать, но старого пса не научишь новым фокусам. В «Наполи» поиздеваются над Осимхеном перед «разводом».

Также допускают, что агент Кварацхелии провалит переговоры с «Ливерпулем». К слову, именно Мамука Джугели зимой заявил, что Осимхена сбросят шейхам. Виктор тогда на него обиделся. Но Осимхена вынуждают уехать. Во-первых, агенту предложили состояние. Во-вторых, шейхи переведут 65 млн евро сразу. Именно поэтому европейские клубы унижаются. Местные покупатели разбивают выплаты на годы, а шейхи сразу перечислят деньги на Лукаку. Крутой Осимхен стал заложником глупой системы.