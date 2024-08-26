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«Барселона» может подписать Та из «Байера»

вчера, 19:18

«Барселона» рассматривает возможность подписания защитника «Байера» Джонатана Та.

Каталонский клуб хочет усилить центр обороны.

Однако совершить трансфер будет трудно из-за финансовых проблем «сине-гранатовых».

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros ответ h689qpm8g7fv (раскрыть)
вчера в 19:53
Стадион реконструктирует! По ходу все туда!
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 19:41
Клуб ищет ЛН и у него нет денег. Следом новость что клуб покупает ЦЗ позицию которыю за последние два дня двоих в аренду отдали
shlomo
shlomo
вчера в 19:39
Усилить это хорошо, а где денежку взять...
h689qpm8g7fv
h689qpm8g7fv
вчера в 19:37
Неужели у неё такие большие долги???
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:26
Барселона в долгах, как шёлках...
Откуда у неё деньги на этот трансфер.
Пусть с Месси, для начала, рассчитается.
А Джонатан пусть останется в Байере и сыграет в Лиге чемпионов.
Гость
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