«Барселона» может подписать Та из «Байера»

«Барселона» рассматривает возможность подписания защитника «Байера» Джонатана Та.
Каталонский клуб хочет усилить центр обороны.
Однако совершить трансфер будет трудно из-за финансовых проблем «сине-гранатовых».
«Барселона» рассматривает возможность подписания защитника «Байера» Джонатана Та.
Каталонский клуб хочет усилить центр обороны.
Однако совершить трансфер будет трудно из-за финансовых проблем «сине-гранатовых».
Откуда у неё деньги на этот трансфер.
Пусть с Месси, для начала, рассчитается.
А Джонатан пусть останется в Байере и сыграет в Лиге чемпионов.
Откуда у неё деньги на этот трансфер.
Пусть с Месси, для начала, рассчитается.
А Джонатан пусть останется в Байере и сыграет в Лиге чемпионов.