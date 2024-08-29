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Слуцкий: «Дзюба всегда был медленной телегой»

вчера, 09:01

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением о ситуации с нападающим Артемом Дзюбой.

Когда Артем переходил в «Локомотив», тоже был скепсис. А он почти в одиночку оставил команду в РПЛ. Уверен на сто процентов: команда, которая возьмет Артема Дзюбу, вытянет джекпот. Мало того что он сверхмастеровит, так еще и не теряет качества с возрастом. Да, он всегда был медленной телегой, но все остальное на месте. Сейчас Артем невероятно мотивирован. Ситуации, когда его недооценивают, являются для него большим спортивным вызовом. Уверен, что сорванный джекпот гарантирован.

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Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:44
Павлюченко был потехничнее и мог порой сам сс ю оорудить гол, Дзюба немного другой.
lotsman
lotsman
вчера в 15:36
Эта медленная телега забила очень много голов и не раз выручала команды, в которых она скрипела на ухабах. У этой скрипучей телеги есть чутьё, где надо оказаться в нужный момент, чтобы открыться под передачу и забить гол. Был такой же игрок, Павлюченко.Он тоже не обладал дриблингом, не делал прорывных рывков, но всегда мог оказаться в нужной точке, открыться под передачу и забить гол. Может Артём по разуму не ахти, но как игрок, он не плохой.
Брулин
Брулин
вчера в 12:42
Всё остальное это две руки и этот...?!
tkeaanmspyd7
tkeaanmspyd7
вчера в 12:39
Если это так, то Дзюба должен быть нарасхват, но он никому не нужен.
112910415
112910415
вчера в 11:39
в этот раз Слуцкому трудно поверить
r9pa4q7rywef
r9pa4q7rywef
вчера в 11:10
Это единственная в мире телега, которая умеет лазить по карманам
xtm6c39ncqb8
xtm6c39ncqb8
вчера в 10:31
Один жирный, другой медленный, а по разуму оба одинаковы.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 10:30
КВН продолжается,)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 09:56, ред.
Каковы редакторы ! Высший класс.пилотажа. Из хвалебных отзывов Л.В. об Артёме выхватили одну "не очень хвалебную" фразу и сделали из неё заголовок.
Если по существу. Дзюба в свои лучшие годы ( в РПЛ ) действительно был одним из сильнейших форвардов (если не лучшим) и по праву заслужил тёплые слова от тренера.
adekvat
adekvat
вчера в 09:48
Ну старый конь и сказанул про старую телегу.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:42
Дзюба и Слуцкий уже давно троллят друг друга. Вскоре поступит ответ на "медленную телегу"))
cska1948
cska1948
вчера в 09:30
Что тут непонятного? Слуцкий рекламирует своего друга.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:18
Он медленный во всем, в том числе в мозгах...
Capral
Capral
вчера в 09:12
Мог бы просто сказать- тугодум.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:12, ред.
Бесполезная телега!)
И что значит " почти в одиночку оставил команду в рпл"?
qxuych6k6jsw
qxuych6k6jsw
вчера в 09:09
Так на том видосе значит он просто скорости на телеге рукой переключал
Гость
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