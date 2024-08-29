Слуцкий: «Дзюба всегда был медленной телегой»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» поделился мнением о ситуации с нападающим .

Когда Артем переходил в «Локомотив», тоже был скепсис. А он почти в одиночку оставил команду в РПЛ . Уверен на сто процентов: команда, которая возьмет Артема Дзюбу, вытянет джекпот. Мало того что он сверхмастеровит, так еще и не теряет качества с возрастом. Да, он всегда был медленной телегой, но все остальное на месте. Сейчас Артем невероятно мотивирован. Ситуации, когда его недооценивают, являются для него большим спортивным вызовом. Уверен, что сорванный джекпот гарантирован.